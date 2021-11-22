Helal olsun Toprağım!

Red Bull sporcusu Yamaha Takımı pilotu Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda Endonezya'da şampiyonluğunu ilan etti. Dünyanın en büyük organizasyonlarından olan şampiyonanın 33 yıllık tarihinde ilk kez bir Türk sporcu şampiyon oldu.

BABAMA HEDİYE

2015-2020'de 6 kez üst üste şampiyon olan Rea'nın serisine son veren Toprak, şampiyonluğunu 2017'de vefat eden babası 'Tek teker Arif' olarak tanınan Arif Razgatlıoğlu'na armağan etti. Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu da Toprak'ı tebrik etti.



SPOR BAKANI'NDAN KUTLAMA

Tarih yazan Toprak Razgatlıoğlu'nu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, Razgatlıoğlu'nu telefonla arayarak, şampiyonluğundan dolayı kutladı.