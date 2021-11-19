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Babam için kazanmak istiyorum

Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya’da Türkiye tarihine adını yazdırmak adına yarışacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 06:50
Babam için kazanmak istiyorum
Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu sezon 13 kez birinci olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonluğunu kazanmak için Endonezya'da piste çıkacak. Genel klasmanda 531 puanla en yakın rakibi Jonathan Rea'nın 30 puan önünde yer alan 24 yaşındaki sporcu, yarın 11.00'de sıralama turlarında yer alacak. Pazar günü 11.00'de ise şampiyonluk için sahneye çıkacak Toprak, Türkiye tarihine geçmeye çalışacak. Duygularını dile getiren Toprak, "İnşallah istediğim gibi bir yarış olur ve şampiyon oluruz. Bu şampiyonluğu babam için istiyorum. O, bana çok inanıyordu, bugünleri göremedi. Müslüman bir ülkedeyiz inşallah mutlu sona ulaşırız" diye konuştu.
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