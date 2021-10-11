İstanbul’un kralı Bottas

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı olan Rolex Türkiye Grand Prix'inde zafer Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın oldu. İlk sırada başlayan Fin pilot, damalı bayrağı da ilk gören isim oldu. Red Bull'dan Max Verstappen ikinci, Sergio Perez ise üçüncü oldu. Yağmur nedeniyle pilotların zor anlar yaşadığı yarış nefes keserken, tribünleri dolduran yaklaşık 80 bin kişi renkli görüntülere sahne oldu. Yarışa 11. sırada başlayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, mücadeleyi 5. sırada tamamlayabildi.



Damalı bayrağı ikinci sırada gören Max Verstappen pilotlar sıralamasında, Lewis Hamilton'ı geride bırakarak puanını 262.5 yaptı ve liderliğe yükseldi. İkinci sıradaki Lewis Hamilton'ın ise 256.5 puanı bulunuyor. Takımlar sıralamasında ise Mercedes zirvedeki yerini korudu. Bottas'ın yarışı ilk sırada, Hamilton'ın da 5. sırada tamamlamasıyla birlikte Mercedes puanını 433.5'e yükseltirken, Red Bull Racing 397.5 puanla ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sıradaki McLaren 240, dördüncü sıradaki Ferrari ise 232.5 puana ulaştı.



HAK EDİLMİŞ BİR GALİBİYETTİ



İstanbul'da sıralama turlarını birinci sırada bitiren ve yarışa pole pozisyonunda başlayan Mercedes pilotu Valtteri Bottas harika bir yarış çıkararak hata yapmadı. 32 yaşındaki Fin pilot, bu sezon ilk kez birinci olurken "Şu ana kadar çıkardığım en iyi yarışlardan biri oldu. Son galibiyetimden bu yana 1 yıldan fazla süre geçti. Bazı virajlarda zorlandım ancak nefis bir sürüş oldu. Şu ana kadar gösterdiğim en iyi performanslarımdan biriydi. Zor bir yarıştı ama hak edilmiş bir galibiyetti" ifadelerini kullandı.

HAMILTON'LA PEREZ KAPIŞTI



35. turda Formula 1 izleyenleri büyük keyif yaşadı. Yarışa 11. sıradan başlayan Lewis Hamilton, rakiplerini tek tek geçerken 4. sıradaki Sergio Perez ile kapıştı. Hamilton, Perez'i geçmek için çok uğraştı ve öne geçti ama Perez geri döndü. Kendini çok iyi savunan Perez önde kalmayı başardı. Fakat pite girdikten sonra Hamilton'a geçildi.



İSTANBUL PARK'A SEYİRCİ AKINI



Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştirildi. Yarış öncesi Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen yarış öncesi 100 bin bilet tükenmişti. Organize edilen dev yarışta seyirciler yerini aldı.



100'DEN FAZLA BASIN MENSUBU



İngiltere'nin salgın nedeniyle oluşturduğu kırmızı listeden Türkiye'yi çıkarmasının da etkisiyle yaklaşık 40 bin kadar yabancı sporsever yarışı tribünden izledi. Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini 70'i yabancı olmak üzere 100'den fazla basın mensubu da yerinden takip edip aktardı.



GÜNÜN PİLOTU SAINZ SEÇİLDİ



Yarışa son sırada başlayan Ferrari pilotu Carlos Sainz, başarılı bir performans göstererek yarışı 8. sırada bitirdi. Pit stop yaptığında çok uzun süre yerinden çıkamayan Sainz, 8 saniyenin ardından yarışa dahil oldu ancak buna rağmen üst sıralara yeniden tırmandı. Sainz, seyirciler tarafından günün sürücüsü seçildi.