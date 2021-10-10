SPOR HABERİ - Formula 1 Türkiye GP'sinde Lewis Hamilton çılgına döndü! Takım çağrılarına yanıt vermedi

TAKIMIYLA KONUŞMADI Yarış sırasında pite girdikten sonra takımın bu kararına karşı çok öfkeli olduğu belli olan ve bunu takım radyosundan sık sık ileten Hamilton, yarıştan sonra da takımıyla konuşmadı.

"ÇOK DEĞERLİ PUANLAR KAYBETTİM"

Daha sonra flaş röportajda konışan Hamilton, "Pite girmeden bitirmek verilmesi zor bir karar değildi. Olan oldu! Çok değerli puanlar kaybettim. Bundan da ders çıkaracağız." dedi.