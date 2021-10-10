SPOR HABERİ - Formula 1 Türkiye GP'sinde Lewis Hamilton çılgına döndü! Takım çağrılarına yanıt vermedi

Formula 1 Türkiye GP'sinde Charles Leclerc ve Lewis Hamilton'ın pit stop kararları dikkat çekti. Yarışa 3. sırada başlayan ve Valteri Bottas ile Max Verstappen'in pit-stopları sonrasında ilk sıraya çıkan Charles Leclerc, uzun süre pite girmedi.
Yarışın 40. turunda Leclerc, takımına "Yarış sonuna kadar bu lastik setiyle gidebilir miyim?" dedi. Takımdan 'Evet' cevabı geldi! Bu diyalogun ardından pistte kalan Monacolu pilot, 8 tur daha pit stop yapmadı.
Leclerc'in piste kalmasının ardından Mercedes de Hamilton'ı pite çağırdı. İngiliz pilot, "Niye pite çağırıyorsunuz?" derken takımdan "Yerler ıslak" yanıtı geldi. Hamilton ise " Ben böyle olduğunu düşünmüyorum, devam etmeliyiz" dedi.