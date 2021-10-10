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SPOR HABERİ - Formula 1 Türkiye GP'sinde Lewis Hamilton çılgına döndü! Takım çağrılarına yanıt vermedi

Tüm dünyanın büyük heyecanla takip ettiği Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. etabı olan Türkiye Grand Prix'sinde zafer Mercedes takımının Finli pilotu Valtteri Bottas'ın oldu. Birçok dikkat çeken anın yaşandığı yarışa 10. sıradan başlayan Lewis Hamilton, yarışı 5. sırada tamamlarken, damalı bayrağın geçilmesinin ardından çılgına döndü. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 19:08 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 19:10
SPOR HABERİ - Formula 1 Türkiye GP'sinde Lewis Hamilton çılgına döndü! Takım çağrılarına yanıt vermedi

Formula 1 Türkiye GP'sinde Charles Leclerc ve Lewis Hamilton'ın pit stop kararları dikkat çekti. Yarışa 3. sırada başlayan ve Valteri Bottas ile Max Verstappen'in pit-stopları sonrasında ilk sıraya çıkan Charles Leclerc, uzun süre pite girmedi.

SPOR HABERİ - Formula 1 Türkiye GP'sinde Lewis Hamilton çılgına döndü! Takım çağrılarına yanıt vermedi

Yarışın 40. turunda Leclerc, takımına "Yarış sonuna kadar bu lastik setiyle gidebilir miyim?" dedi. Takımdan 'Evet' cevabı geldi! Bu diyalogun ardından pistte kalan Monacolu pilot, 8 tur daha pit stop yapmadı.

SPOR HABERİ - Formula 1 Türkiye GP'sinde Lewis Hamilton çılgına döndü! Takım çağrılarına yanıt vermedi

Leclerc'in piste kalmasının ardından Mercedes de Hamilton'ı pite çağırdı. İngiliz pilot, "Niye pite çağırıyorsunuz?" derken takımdan "Yerler ıslak" yanıtı geldi. Hamilton ise " Ben böyle olduğunu düşünmüyorum, devam etmeliyiz" dedi.

SPOR HABERİ - Formula 1 Türkiye GP'sinde Lewis Hamilton çılgına döndü! Takım çağrılarına yanıt vermedi

Mercedes-AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton'ın pite girmeme isteğine karşın takımın pit için zorlaması sonrası yarış esnasında takım radyosu üzerinden tartışma yaşandı.

SPOR HABERİ - Formula 1 Türkiye GP'sinde Lewis Hamilton çılgına döndü! Takım çağrılarına yanıt vermedi

Lewis Hamilton'ın yarış mühendisi Bono, pite girmelerinin mecburiyet olduğunu söyledi. Pite girmeden önce, pite giren Sergio Perez'den sadece 0.1 saniye daha yavaş olan Hamilton 3. sıradaydı.

SPOR HABERİ - Formula 1 Türkiye GP'sinde Lewis Hamilton çılgına döndü! Takım çağrılarına yanıt vermedi

Hamilton'ın pite girmeden bitirmesi durumunda podyuma çıkması da olasıydı ancak yarışı 5. sırada bitirdi.

SPOR HABERİ - Formula 1 Türkiye GP'sinde Lewis Hamilton çılgına döndü! Takım çağrılarına yanıt vermedi

TAKIMIYLA KONUŞMADI
Yarış sırasında pite girdikten sonra takımın bu kararına karşı çok öfkeli olduğu belli olan ve bunu takım radyosundan sık sık ileten Hamilton, yarıştan sonra da takımıyla konuşmadı.

SPOR HABERİ - Formula 1 Türkiye GP'sinde Lewis Hamilton çılgına döndü! Takım çağrılarına yanıt vermedi

"ÇOK DEĞERLİ PUANLAR KAYBETTİM"
Daha sonra flaş röportajda konışan Hamilton, "Pite girmeden bitirmek verilmesi zor bir karar değildi. Olan oldu! Çok değerli puanlar kaybettim. Bundan da ders çıkaracağız." dedi.

SPOR HABERİ - Formula 1 Türkiye GP'sinde Lewis Hamilton çılgına döndü! Takım çağrılarına yanıt vermedi

Mercedes takım mühendisi Bono alınan damalı bayrağın geçilmesinin ardından telsizden "Üzgünüz Lewis. Yarıştan sonra pit kararını konuşuruz." dedi. Lewis Hamilton ise cevap vermeyerek tepkisini ortaya koydu.

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