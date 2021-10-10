Son dakika spor haberi: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Valtteri Bottas kazandı! Lewis Hamilton...

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağı Rolex Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas oldu. Takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın grid cezasından dolayı ilk sıradan start alan Bottas, yarış boyunca hata yapmadı ve damalı bayrağı geçen ilk pilot oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park pistinde koşulan sezonun 16'ncı yarışı Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'si tamamlandı. İstiklal Marşı ile başlayan yarışın startında Alpine pilotu Fernando Alonso, AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'nin müdahalesiyle dışarı çıktı ve 5'inci sırada başladığı yarışta 18'inci sıraya kadar geriledi. Pierre Gasly, bu müdahalesinden dolayı 5 saniye süre cezası aldı. Fernando Alonso ise Haas pilotu Mick Schumacher ile temasından dolayı 5 saniye cezaya çarptırıldı.

BOTTAS HATA YAPMADI

Takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın grid cezasından dolayı yarışa ilk sıradan start veren Valtteri Bottas, Türkiye Grand Prix'sinde mutlu sona ulaşan isim oldu. Yarış boyunca hata yapmayan ve iyi bir sürüş gerçekleştirilen Mercedes'in Fin pilotu, bu sezonki ilk zaferini Türkiye GP'de elde etmiş oldu. İkinci sırayı Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen elde ederken, 3'üncü sıranın sahibi ise Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez oldu.

VERSTAPPEN PİLOTLAR KLASMANINDA LİDERLİĞİ ALDI!

Max Verstappen, zirve yarışındaki rakibi Lewis Hamilton'ın yarışı 5'inci sırada noktalamasının ardından yeniden zirvenin sahibi oldu. Yarışı 2'nci sırada tamamlayan Verstappen, pilotlar klasmanında puanını 262,5'a yükseltirken, Lewis Hamilton ise 256,5 puan oldu.

HAMILTON VE SAINZ'DAN HIZLI YÜKSELİŞ

Mercedes pilotu Lewis Hamilton ve Ferrari pilotu Carlos Sainz, sıralamada ilk 15 turda hızlı bir şekilde yükseliş gösterdi. Hamilton, grid cezasından dolayı 11'inci sırada başladığı yarışın 15'inci turunda 5'inci sıraya yükselirken, Sainz ise grid cezasından ötürü 19'uncu sırada başladığı yarışın 15'inci turunda 10'uncu sıraya kadar yükseldi.



MERCEDES LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Takımlar klasmanında ise Mercedes, 433,5 puanla liderliğini sürdürdü İkinci sırada 397,5 puanla Red Bull yer alırken, 3'üncü sırada ise 240 puanla McLaren konumlandı.

PEREZ İLE HAMILTON ARASINDA DEV MÜCADELE

Red Bull pilotu Sergio Perez ile Lewis Hamilton arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Yarışa 11'inci sırada başladıktan sonra önündeki rakiplerini tek tek geçen Hamilton'a Perez geçit vermedi. Sergio Perez'in pite girmesiyle öne geçen Hamilton, takımının "Pite gel" tavsiyelerini reddederek pistte kalma kararı aldı ve Perez'in önünde konumlandı. 51'inci turda Mercedes ekibinin yarışı bitirememe riskinden dolayı yeniden kendisini çağırması üzerine pite gelen Lewis Hamilton, 11'inci sırada başladığı yarışı 5'inci sırada noktaladı.



Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde sıralama şu şekilde oluştu:

1- Valtteri Bottas (Mercedes)

2- Max Verstappen (Red Bull)

3- Sergio Perez (Red Bull)

4- Charles Leclerc (Ferrari)

5- Lewis Hamilton (Mercedes)

6- Pierre Gasly (AlphaTauri)

7- Lando Norris (McLaren)

8- Carlos Sainz (Ferrari)

9- Lance Stroll (Aston Martin)

10- Esteban Ocon (Alpine)

11- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

12- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

13- Daniel Ricciardo (McLaren)

14- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

15- George Russell (Williams)

16- Fernando Alonso (Alpine)

17- Nicholas Latifi (Williams)

18- Sebastian Vettel (Aston Martin)

19- Mick Schumacher (Haas)

20- Nikita Mazepin (Haas)

PİLOTLAR KLASMANINDA İLK 3 SIRA ŞU ŞEKİLDE:

1- Max Verstappen (Red Bull): 262,5 Puan

2- Lewis Hamilton (Mercedes): 256,5 Puan

3- Valtteri Bottas (Mercedes): 177 Puan

TAKIMLAR SIRALAMASINDA İLK 3 SIRA ŞU ŞEKİLDE:

1- Mercedes: 433,5 Puan

2- Red Bull: 397,5 Puan

3- McLaren: 240 Puan









İŞTE DEV YARIŞTA DİKKAT ÇEKEN ANLAR

52. turda Lewis Hamilton pite girdi ve 5. sırada çıktı. Charles Leclerc yeniden podyum basamağına yükseldi. Sergio Perez ise Charles Leclerc'i geçerek podyum basamağına adım attı.

47. turda Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Ferrari pilotu Charles Leclerc'i yeniden geçti ve liderliği aldı.



HAMILTON PIT ÇAĞRISINI REDDETTİ!

Mercedes'in pite gelme çağrısını reddeden Lewis Hamilton, pistte kalmaya karar verdi. Pite girmeyi reddeden Lewis Hamilton yarış mühendisi Bono ile konuyu değerlendirdi.

İşte o konuşma:

Hamilton: Bence pite gelmeye gerek yok.

Bono: Tamam 1 tur daha devam et, bunu düşünelim!



LEWIS HAMILTON VE PEREZ ARASINDA NELER OLDU NELER!

35. Tur'da Hamilton ile Perez arasında yaşanan kapışma yarışa damga vurdu. Hamilton, Perez'i önce geçmeyi başardı ama Perez kendini çok iyi savundu ve önde kalmayı başardı.





PEREZ: LEWIS BENİ DIŞARI İTTİ!

35. Tur'da yan yana gelen Hamilton ve Perez, 4. sıra için kıyasıya bir mücadele içinde. Meksikalı pilot Perez, virajda Hamilton'ın kendisine yer bırakmamasından şikayet etti.









LASTİK TERCİHİ VETTEL'E YARAMADI!

Orta hamur lastiğini tercih eden Aston Martin pilotu Sebastian Vettel yarışta herkese geçildi ve yeniden pite döndü.







HAMILTON YARIŞ MÜHENDİSİ BONO İLE KONUŞTU!

17. Tur'da Lewis Hamilton, yarış mühendisi Bono'ya, "Sağ taraftaki lastiklerin iç tarafı aşınmaya başladı." dedi ve en hızlı turu bir kez daha güncelledi.Bono ise Hamilton'a, "Lastik durumu olarak iyi gözüküyoruz" dedi.









ALONSO GASLY'NİN TEMASIYLA SPIN ATTI!

Yarışa 5. sıradan başlayan Fernando Alanso, Gasly'nin temasıyla spin attı ve 15. sıraya geriledi. İkili arasında geçen diyalog dikkat çekti.



İşte Alonso ve Gasly arasında yaşanan diyalog...

Fernando Alanso: Gasly aptal bir adam.

Gasly: Orada sıkıştım kaldım.





FERNANDO ALONSO VE PIERRE GASLY'E 5'ER SANİYE CEZA!

Startın ardından Fernando Alonso'ya temas ederek spin atmasına neden olan Pierre Gasly'e 5 saniye cezası verildi.

Fernando Alonso'ya da çarpışmaya sebep olduğu gerekçesiyle 5 saniye cezası geldi.

Bottas, Verstappen ve Leclerc startta ilk 3 sıradaki yerlerini korurken Fernando Alonso spin attı. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Bottas, ilk turu önde bitirdi.