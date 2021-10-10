Son dakika spor haberi: Formula 1 Türkiye Grand Prix | CANLI

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HAMILTON YARIŞ MÜHENDİSİ BONO İLE KONUŞTU!

17. Tur'da Lewis Hamilton, yarış mühendisi Bono'ya, "Sağ taraftaki lastiklerin iç tarafı aşınmaya başladı." dedi ve en hızlı turu bir kez daha güncelledi.Bono ise Hamilton'a, "Lastik durumu olarak iyi gözüküyoruz" dedi.









ALONSO GASLY'NİN TEMASIYLA SPIN ATTI!

Yarışa 5. sıradan başlayan Fernando Alanso, Gasly'nin temasıyla spin attı ve 15. sıraya geriledi. İkili arasında geçen diyalog dikkat çekti.



İşte Alonso ve Gasly arasında yaşanan diyalog...

Fernando Alanso: Gasly aptal bir adam.

Gasly: Orada sıkıştım kaldım.





FERNANDO ALONSO VE PIERRE GASLY'E 5'ER SANİYE CEZA!

Startın ardından Fernando Alonso'ya temas ederek spin atmasına neden olan Pierre Gasly'e 5 saniye cezası verildi.

Fernando Alonso'ya da çarpışmaya sebep olduğu gerekçesiyle 5 saniye cezası geldi.

Bottas, Verstappen ve Leclerc startta ilk 3 sıradaki yerlerini korurken Fernando Alonso spin attı. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Bottas, ilk turu önde bitirdi.



Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Türkiye Grand Prix'siyle sürüyor. Yapılan sıralama turunun ardından gözler sezonun 16. etabına çevrildi.

DEV YARIŞ BAŞLADI!

5.3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak dev yarış saat 15.00'te başladı. Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren pilotlardan Red Bull pilotu Max Verstappen 7, Mercedes'ten Lewis Hamilton ise Türkiye Grand Prix'sine kadar 5 yarış galibiyeti elde etti.







SEYİRCİLER YERİNİ ALDI!

Corono virüsü salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştiriliyor. Intercity İstanbul Park'ta satışa çıkarılan 100 bin bilet tükendi. İstanbul Park'ta organize edilen dev yarışta seyirciler yerini aldı.





İngiltere'nin salgın nedeniyle oluşturduğu kırmızı listeden Türkiye'yi çıkarmasının da etkisiyle yaklaşık 40 bin yabancı sporsever yarışı tribünden izliyor. Türkiye Grand Prix'sini 70'i yabancı olmak üzere 100'den fazla basın mensubu da yerinden takip ediyor.



HAMILTON 2 PUAN ÖNDE

Şampiyonluğun iki büyük adayı Lewis Hamilton ile Max Verstappen, Türkiye Grand Prix'sine iki puan farkla başladı. İngiliz Hamilton 246.5, Hollandalı Verstappen ise 244.5 puanda. Finlandiyalı Valtteri Bottas ise 151 puanla 3. basamakta yer alıyor.