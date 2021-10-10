Pole Bottas’ın

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 16. ayağı Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turları büyük heyecana sahne oldu. İlk sıralama turunun ilk üç sırasında ise Mercedes'ten Lewis Hamilton, Red Bull'dan Max Verstappen ve AlphaTauri'den Pierre Gasly yer aldı. İkinci sıralama turunda ilk sıranın sahibi yine İngiliz pilot Lewis Hamilton olurken, bu kez ikinci sırayı Mercedes'ten takım arkadaşı Valtteri Bottas, üçüncülüğü ise Red Bull'dan Max Verstappen elde etti.

SIRALAMA ŞÖYLE OLDU

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde pilotların sıralamaları belli oldu. Sırasıyla Bottas (Mercedes), Verstappen (Red Bull), Leclerc (Ferrari), Gasly (AlphaTauri), Alonso (Alpine), Perez (Red Bull), Norris (Mc- Laren), Strol (A. Martin), Tsunoda (AlphaTauri), Hamilton (Mercedes), Vettel (A. Martin), Ocon (Alpine), Russell (Williams), Schumacher (Haas), Ricciardo (McLaren), Latifi (Williams), Giovinazzi (A. Romeo), Raikkonen (A. Romeo), Mazepin (Haas), Sainz (Ferrari).

CARLOS SAİNZ SON SIRADA

Üçüncü sıralama turunda ise ilk iki etapta olduğu gibi Lewis Hamilton liderliği kimseye bırakmadı. İkinci sırada Bottas yer alırken, 3'üncü sıra ise Verstappen'in oldu. Hamilton'un 10 sıralık grid cezasından dolayı Bottas ilk sıradan, Verstappen ikinci sıradan, Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ise üçüncü sıradan yarışa start verecek. Öte yandan sıralama turunu 15'inci noktalayan Ferrari pilotu Carlos Sainz da grid cezasından dolayı İstanbul'da son sıradan start alacak.

Pole pozisyonunu elde etmesine rağmen yarışa 10 sıra geriden başlayacak Lewis Hamilton, ödülünü Valtteri Bottas'a hediye etti. Bottas, "Ödülü oldukça mutlu şekilde alıyorum" derken; Hamilton, "Ödülü imzaladım, alabilirsin" ifadesini kullandı.

REKORLAR KIRILDI

2005 yılında Brezilyalı pilot Juan Pablo Montoya'nın kırdığı pist rekoru, 2021 yılında peş peşe kırılmaya devam ediyor. Dün Lewis Hamilton, ikinci sıralama turunda rekorunu 1:23,082 ile tazeledi. Valtteri Bottas üçüncü sıralama turunda 1:23,071 ile Lewis Hamilton'ı geride bırakırken, sonrasında Hamilton bu kez 1:22,868 yaparak tekrardan pist rekorunu eline geçirdi.