Büyük heyecan

Türkiye heyecanla hafta sonunda İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1 yarışını bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu dün AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ile bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu "Spor turizmi açısından Formula 1'e büyük önem veriyoruz. Yine mükemmel bir ev sahipliği yapacağız. Pierre'den de anılarını dinledim. Bu yıl şehri daha fazla tanımak istediğini söyledi. Ülkemizin her köşesi cennet, İstanbul dünyanın en güzel şehri" dedi.

GASLY HAYRAN KALDI

Formula 1 pilotu Pierre Gasly geçen sezon köprünün üzerinden aracıyla geçiş yapmıştı. Bu yıl Boğaz kenarındaydı. Gasly "İstanbul harika bir şehir. Burada yarışacak olmaktan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.