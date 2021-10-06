Büyük fırsat

Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliği yapacağı Formula 1 etkinliği için geri sayım sürüyor. 8-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek ve 3 gün sürecek şölende, 100 bin kişinin Intercity İstanbul Park'taki yerini alması bekleniyor. Türkiye, başarılı bir etkinlik gerçekleştirirse devamlılığın sağlanması için Formula 1 yönetimiyle 10 yıllık sözleşme yapılacak.
Intercityİstanbul Park'ın ev sahipliği yapacağı Formula 1 etkinliği için geri sayım sürüyor. 8-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek ve 3 gün sürecek şölende, 100 bin kişinin Intercity İstanbul Park'taki yerini alması bekleniyor. Biletlerin yüzde 90'ının tükendiği organizasyon için kalan yaklaşık 10 bin bilet satış için bekliyor. Yarışseverlerin büyük ilgi gösterdiği Formula 1'de 30 bin turist de İstanbul'a akın edecek. Dünyanın en hızlı 20 pilotunun sahne alacağı organizasyonun, İstanbul'a yaklaşık 200 milyon dolar gelir kazandırması bekleniyor. Yıllık yaklaşık 2 milyar televizyon izleyicisi bulunan ve 500 milyon tekil izleyiciye sahip olan Formula 1 etkinliği ayrıca Türkiye için tarihi fırsat olacak. Türkiye, başarılı bir etkinlik gerçekleştirirse devamlılığın sağlanması için Formula 1 yönetimiyle 10 yıllık sözleşme yapılacak.