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Son dakika spor haberi: Formula 1'de Rusya GP'sinin kazananı Lewis Hamilton oldu!

Son dakika spor haberleri... Formula 1'de sonucu merakla beklenen Rusya GP'si gerçekleştirildi. Soçi pistindeki yarışta, Mercedes takımının Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 10:28
Son dakika spor haberi: Formula 1'de Rusya GP'sinin kazananı Lewis Hamilton oldu!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışına Rusya ev sahipliği yaptı. Organizasyonun 15. ayağı, Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki 5.8 kilometrelik Soçi Pisti'nde 53 tur üzerinden düzenlendi.

Yarışa 4. cepten başlayan Mercedes'in Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, sezonun 5. birinciliğini elde etti. Hamilton ayrıca kariyerindeki 100. birinciliğe de ulaşmış oldu. Hamilton'ın en ciddi rakiplerinden olan Red Bull-Honda sürücüsü Max Verstappen ise son sırada başladığı yarışta 2. olarak önemli puanlar elde etti. Ferrari'den Carlos Sainz ise 3. sırayı aldı.

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 246.5 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 244.5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 151

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 139

5. Sergio Perez (Meksika): 120

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