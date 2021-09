Son dakika spor haberi: 120 motosikletçi Kuşadası’ndan marş basacak

Türkiye'de gerçekleşen en önemli spor ve gezi organizasyonlarından biri olan FIM Mototour of Nations TURKEY, 21-24 Eylül tarihleri arasında Kuşadası Belediyesi'nin destekleriyle Kuşadası'nda marş basacak. Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona 10 ülkeden 120 motosiklet sürücüsü katılacak. Organizasyon kapsamında motosiklet tutkunları, dünyaca ünlü tatil merkezi Kuşadası'nda konaklayacak. Organizasyona katılım sağlayacak olan motosikletçiler, 3 gün boyunca farklı rotalarda dolaşarak, bölgenin turistik ve tarihi yerlerini ziyaret edecek.Motosiklet tutkunları gezi kapsamında; UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi, Apollon Tapınağı ile ünlü Didyma Antik Kenti, Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi'ni dolaşacak. Motosikletçiler ayrıca Urla'daki ünlü otomobil markalarının ilk modelleri ile farklı tarzda motosikletlerin yer aldığı KEY Müzesi ve 64.000 antik esere sahip Selçuk Efes Müzesi'ni de ziyaret edecek.Organizasyon ile ilgili Kuşadası Belediyesi'nin ev sahipliğinde basın toplantısı düzenlendi. Tarihi Kervansaray'da düzenlenen toplantıya Kuşadası Belediye Başkan Vekili Volkan Alkış, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ve Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Delegesi Panagiotis Kalaitzis katıldı.Basın toplantısında konuşan Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, "Böyle bir organizasyonda Kuşadası'nda olmaktan dolayı Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak çok mutluyuz. Kuşadası, Türkiye'de turizm dendiğinde akla gelen ilk destinasyonlardan bir tanesi. Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak Kuşadası'nda spor turizmi açısından birçok alternatif olduğunu gördük. Spor turizmi dünyada turizm pastasının yüzde 30'unu alan 300 milyar dolarlık bir bütçeye sahip. Maalesef Türkiye bu pastadan hak ettiği değeri almıyor. Son dönemde özellikle Antalya ve Afyonkarahisar gibi belli destinasyonlar spor turizminden gelir elde ediyor. Bu organizasyonun Kuşadası'nda spor turizmine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Umarım bu organizasyon, Kuşadası'na spor turizminde yeni yatırımlar kazandırır. Bize katkılarından dolayı başta Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Üç günlük çok güzel bir organizasyon bizleri bekliyor. 10 ülkeden yaklaşık 120 sürücü kentimizde olacak" dedi.Kuşadası Belediye Başkan Vekili Volkan Alkış ise "Öncelikle sizlere Belediye Başkanımız Ömer Günel'in selamlarını iletmek istiyorum. Dünya Motosiklet Federasyonu tarafından her yıl farklı bir ülkede düzenlenen 'Mototour of Nations Turkey' isimli organizasyona bu yıl Kuşadası olarak ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Kentimize gelen motosiklet sürücüleri 3 gün boyunca sahip olduğumuz tarihi güzellikleri tanıma ve yöresel yemeklerimizi tatma fırsatı bulacak. Tüm konuklarımıza Kuşadası'na hoş geldiniz diyorum" diye konuştu.Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Delegesi Panagiotis Kalaitzis de "Uluslararası Motosiklet Federasyonu olarak Türkiye ve özellikle de Kuşadası'nda bulunmaktan çok mutluyuz. Son 2 yıldır pandemi nedeniyle yara aldık. Daha önce bu organizasyonu Ürdün, Tunus, Monte Carlo, İtalya, İspanya ve Portekiz'de yapmıştık. Bu etkinlik dünyanın her yerinden gelen motosiklet sürücülerine gittikleri yerleri tanımalarını ve gezmelerini sağlıyor. 10 ülkeden 120 motosikletçi Kuşadası'na geliyor. Bölgenin kültürel mirasını görerek tarihi yerlerini gezeceğiz. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun büyük çabalarıyla gerçekleşen program dahilinde Didim, Milet, Efes ve Meryem Ana Evi'ni de ziyaret edeceğiz. Bu etkinliğin en güzel tarafı ise, buraya gelen motosiklet sürücüleri ülkelerine döndüğünde sosyal medya aracılığıyla gezdikleri yerlerin tanıtımını yapacaklar. Bu çalışma Kuşadası'nın uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak" dedi.