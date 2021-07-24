Son dakika spor haberi: Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu Hollanda'da 5. oldu

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası Hollanda ayağının ilk yarışında 5. oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Hollanda'nın 4,5 kilometre uzunluğa sahip TT Assen Pisti'nde Türkiye adına yarıştı.

Milli sporcu Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası Hollanda ayağının ilk yarışını 5. sırada tamamladı.

Öte yandan bir diğer milli motosikletçi Can Öncü ise Dünya Supersport Şampiyonası Hollanda ayağının ilk yarışını yedinci sırada bitirdi.

Dünya Supersports 300 ve Dünya Supersport Şampiyonalarında Hollanda ayağının ikinci yarışları yarın yapılacak.