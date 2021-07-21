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Son dakika spor haberi: MotoGP'de Tayland Grand Prix'sine corona virüsü engeli!

Son dakika spor haberleri... Motosiklet yarışlarının önde gelen organizasyonu MotoGP'nin Tayland etabı, corona virüsü pandemisi nedeniyle iptal edildi.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 14:23
Son dakika spor haberi: MotoGP'de Tayland Grand Prix'sine corona virüsü engeli!

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Tayland etabı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının sebep olduğu seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edildi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, 15-17 Ekim tarihleri arasında Uluslararası Chang Pisti'nde düzenlenmesi planlanan Tayland Grand Prix'sinin, salgın kısıtlamaları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Tayland'ın 2022 takviminde yer alacağı vurgulanan açıklamada, MotoGP'ye bu sezon dahil edilecek yeni etap için görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Bu sezon 9 etabı tamamlanan şampiyonada, Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo, pilotlar klasmanında lider konumda bulunuyor.


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