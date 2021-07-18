Son dakika spor haberleri | Formula 1'de Hamilton ile çarpışan Verstappen yarış dışı kaldı!

Formula 1 Britanya GP'sinin ilk turunda yarışseverleri korkutan bir kaza meydana geldi.



Yarışın ilk turunda pole pozisyonundan başlayan Verstappen ile ikinci sıradan başlayan Hamilton arasında çekişme yaşandı. Kafa kafaya başlayan yarışta Verstappen'in arka lastiği virajı dönerken Hamilton ile temas etti ve Hollandalı pilot ağır bir kaza geçirdi. Daha sonra Hamilton 10 saniye ceza alırken Verstappen yarış dışı kaldı.