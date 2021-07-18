Haberler Motor Sporları Son dakika spor haberleri | Formula 1'de Hamilton ile çarpışan Verstappen yarış dışı kaldı!

Son dakika spor haberleri | Formula 1'de Hamilton ile çarpışan Verstappen yarış dışı kaldı!

Formula 1'de heyecan Britanya GP'siyle devam ediyor. Yarışın ilk turunda pole pozisyonundan başlayan Verstappen ile ikinci sıradan başlayan Hamilton arasında çekişme yaşandı. Kafa kafaya başlayan yarışta Verstappen'in arka lastiği virajı dönerken Hamilton ile temas etti ve Hollandalı pilot ağır bir kaza geçirdi. Daha sonra Hamilton 10 saniye ceza alırken Verstappen yarış dışı kaldı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 18:15 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 18:16
Son dakika spor haberleri | Formula 1'de Hamilton ile çarpışan Verstappen yarış dışı kaldı!

Formula 1 Britanya GP'sinin ilk turunda yarışseverleri korkutan bir kaza meydana geldi.

Yarışın ilk turunda pole pozisyonundan başlayan Verstappen ile ikinci sıradan başlayan Hamilton arasında çekişme yaşandı. Kafa kafaya başlayan yarışta Verstappen'in arka lastiği virajı dönerken Hamilton ile temas etti ve Hollandalı pilot ağır bir kaza geçirdi. Daha sonra Hamilton 10 saniye ceza alırken Verstappen yarış dışı kaldı.

SON DAKİKA