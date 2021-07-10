Son dakika spor haberi: EuroFormula Open Macaristan ayağında zafer Cem Bölükbaşı'nın

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, EuroFormula Open'ın Hungaroring'de gerçekleştirilen Macaristan ayağının ilk yarışını kazandı.

Euroformula Open'ın Macaristan ayağında Van Amersfoort Racing'le birlikte yarışan temsilcimiz Cem, sıralama turlarını 5. sırada tamamlamıştı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Jak Crawford, iyi bir start alsa da ilk virajda dışarı çizgide kaldı. Yarışa ilk 3 sıradan başlayan Cameron Das, Crawford ve Louis Foster, ilk viraja yan yana girdiler.

Crawford, Foster'la temas yaşadı. Foster spin atarken; Crawford aldığı hasarın ardından sonuncu sıraya geriledi. Böylelikle ilk 3'ten başlayan iki pilot gerilere düşmüş oldu.

Gayet iyi bir start alan Cem, kaostan uzak durmayı başardı ve ilk tur içerisinde 2. sıraya yükseldi.

İlk turun sonunda Cameron Das, Cem, Rafael Villagomez ilk 3'ü oluştu. 18 turluk yarışın 5 . turuna geldiğimizde Das, Cem'le arasındaki farkı 2 saniye bandında tutmaya devam etti.

6. tura geldiğimizde ise Cameron Das, blokaj yaparak 5. virajda pistten taştı. Das, bu blokajın ardından lastiğine aldığı hasar yüzünden 6. viraja gelinirken lastiğini patlattı. Bu olayın ardından Amerikalı pilot, yarış dışı kalmış oldu.

Lider Das'ın yarış dışı kalmasıyla birlikte, Cem ilk Euroformula Open yarışında liderliğe yükseldi. Cem'in arkasında ise takım arkadaşı Villagomez yer aldı.

18 turluk yarışı yarıladığımızda Cem, Villagomez'le arasındaki farkı 3 saniyeye çıkarmıştı.

Temsilcimiz, mükemmel bir şekilde yönettiği bu yarışın geri kalanında da hata yapmadı ve serideki ilk galibiyetine uzandı.

Bu galibiyetle birlikte, Cem'in yarıştığı takım Van Amersfoort Racing de bu sezon serideki ilk zaferini almış oldu.

Yarışın ardından konuşan Cem, "Daha iyi bir başlangıç olamazdı, ilk galibiyetim 5. sıradan başlayarak geldi. Çok iyi bir start alamadım, devirleri istediğim gibi ayarlayamadım ancak iyi bir ilk tur geçirdik, 1. ve 2. virajdaki hataları değerlendirdik. Sonrasında da lider hata yaptı ve biz de yarışı sorunsuz bir şekilde bitirdik. Böyle düşününce bu gerçekten inanılmaz." ifadelerini kullandı.