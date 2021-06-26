F1 Türkiye’de

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'sinin yeni tarihi belli oldu. 11-13 Haziran'da düzenlenmesi planlanan ancak koronavirüs kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edilen Türkiye Grand Prix'si Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 1-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Organizasyondan dün yapılan açıklamaya göre, sezonun 16. yarışı Singapur Grand Prix'sinin yerine Türkiye Grand Prix'si takvime alındı.

OLAĞANÜSTÜ YARIŞ

Intercıty İstanbul Park'ın ev sahipliği yapacağı yarış, 1-3 Ekim tarihlerinde koşulacak. Türkiye'ye dönmekten mutluluk duyduklarını belirten Formula 1 Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Stefano Domenicali, "Dünyanın en iyi pistlerinden birinde tekrar olağanüstü bir yarış görmeyi umuyoruz. Bu etkinlik için gösterdiği kişisel çabalardan dolayı Vural Ak'a ve Intercity İstanbul Park yönetimine teşekkür ediyoruz" dedi. 2020'de 9 yıl sonra koşulan Türkiye Grand Prix'sini Hamiton kazanmıştı.