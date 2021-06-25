Son dakika spor haberi: Türkiye Grand Prix yeniden Formula 1 takviminde! F1 İstanbul Park'taki yarış ekim ayında koşulacak

Formula 1'den İstanbul'a müjdeli haber geldi. Haziran ayında yapılması planlanan ancak corona virüsü pandemisi nedeniyle iptal edilen dev organizasyonun 1-3 Ekim tarihlerinde İstanbul Park'ta düzenleneceği öğrenildi. Formula 1 resmi hesabından İstanbul ile ilgili yapılan açıklamada, "Diğer organizatörlerle yaptığımız görüşmelerden sonra, sıkı güvenlik protokollerimiz altında bir sonraki yarışa seyahat edebileceğimizden eminiz." ifadeleri kullanıldı.

F1 BAŞKANI STEFANO DOMENİCALİ: TÜRKİYE'YE DÖNMEKTEN MUTLULUK DUYUYORUZ

Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, "Türkiye'ye Intercity İstanbul Park pistine geri dönmekten mutluluk duyuyoruz. Dünyanın en iyi pistlerinden birinde tekrar harika bir yarış görmeyi umuyoruz." dedi.

Öte yandan Domenicali, "Intercity İstanbul Park yönetimine ve Intercity yönetim kurulu başkanı Sayın Vural Ak'a bu etkinliğin gerçekleşmesi için kişisel çabalarından dolayı teşekkür etmek istiyoruz. Uyum sağlamaya devam edebileceğimizi ve sporumuza büyük ilgi olduğunu ve birçok yerden umut olduğunu gösterdik. Yılın başından bu yana diğer tüm organizatörlerle çok iyi sohbetler ettik ve bu dönemde onlarla yakın çalışmaya devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.