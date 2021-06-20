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MotoGP Grand Prix'sinde zafer 'in

'nın 8. yarışı Grand Prix'sini, takımının İspanyol pilotu kazandı. İspanyol pilot, 2019'daki 'sinin ardından ilk kez podyumun zirvesine çıktı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 16:29
MotoGP Almanya Grand Prix'sinde zafer Marc Marquez'in

'nın 8. yarışı Grand Prix'sini, takımının İspanyol pilotu kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 8. ayağı, Almanya'nın kentindeki 3,7 kilometrelik 'nde 30 tur üzerinden yapıldı.

Marc Marquez, 5. sıradan başladığı yarışı kazanarak bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Geçen sezonun ilk yarışında kolu kırılan ve 9 ay pistlerden uzak kalan İspanyol pilot, Kasım 2019'daki 'sinin ardından ilk kez podyumun zirvesine çıktı.

Bitiş çizgisini liderden 1.610 saniye sonra geçen sürücüsü ikinci, Marquez'in 6.772 saniye gerisindeki pilotu ise üçüncü sırayı aldı.

Quartararo, puanını 131'e çıkartarak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.

Sezonun 9. yarışı Hollanda Grand Prix'si, 27 Haziran'da koşulacak.

PİLOTLAR KLASMANI

1. Fabio Quartararo (Fransa): 131 puan

2. (Fransa): 109

3. (Avustralya): 100

4. (İtalya): 99

5. (İspanya): 85



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