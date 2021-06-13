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Milli motosikletçi 'da birinci oldu

Milli motosikletçi , 'nda 2021 sezonunun üçüncü ayağında 'daki ikinci yarışta birinci oldu.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 16:24
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da birinci oldu

Milli motosikletçi , 'nda 2021 sezonunun üçüncü ayağında 'daki ikinci yarışta birinci oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Toprak, 'nda İtalya'nın 4.2 kilometre uzunluğa sahip Dünya Pisti "Marco Simoncelli"de ikinci yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçti.

İtalya yarışını kazanan milli sporcu Toprak, ay-yıldızlı bayrakla 'nde tur attıktan sonra podyumdaki yerini alarak 'nı dinletti.

Bu yılki ilk birincilik zaferine Misano'da ulaşan Toprak Razgatlıoğlu, 'de genel klasmanda 129 puanla ikinci sıraya yükseldi. Toprak, birinci sırada 149 puana sahip ile arasındaki puan farkını da 20'ye indirdi.

Yarışı, ikinci, Jonathan Rea ise üçüncü sırada bitirdi.

Başkanı da yarışın ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz. Toprak'a her zaman güveniyoruz ve İtalya'da güvenimizi boşa çıkarmadı. Her üç yarışta da ödül kürsüne çıkarak ülkemizi başarıyla temsil etti. Genç sporcumuz bu sene şampiyonluk hedefiyle yarışlara çıkıyor. İnşallah sezon sonunda Toprak'ı şampiyonluk kürsüsünde göreceğiz." ifadelerini kullandı.


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