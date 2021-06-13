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Avrupa Ralli Kupası'nın üçüncü ayağında -Özgür Akdağ ekibi birinci oldu

(FIA) Avrupa Ralli Kupası'nın üçüncü ayağı Rally Sliven'de -Özgür Akdağ ekibi, genel klasman birinci olarak, podyumda İstiklal Marşı'nı dinletti.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 15:35
Avrupa Ralli Kupası'nın üçüncü ayağında Mustafa Çakal-Özgür Akdağ ekibi birinci oldu

Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre Rally Sliven'de 4 Türk ekip yarıştı. Organizasyon 'da 468,98 kilometre uzunluğundaki asfalt parkurda 11 özel etapta koşuldu.

Evofone Rally Team adına ile Uğur Soylu-Aras Dinçer ve ile Buğra Can Kılıç-Yusuf Çalık, GP Garage My Team adına Hyundai i20 R5 ile -Özgür Akdağ ve Mitsubishi Lancer EVO IX ile Cem Alakoç-Emir Şahin'in yarıştığı rallide, Bulgaristan, Romanya, İsveç ve Türkiye'den 37 ekip mücadele etti.

Rally Sliven'de Mustafa Çakal-Özgür Akdağ ekibi genel klasman birinciliğini elde ederek podyuma çıktı ve İstiklal Marşı'nı dinletti.

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