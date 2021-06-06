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Rallisi'nin galibi Ogier

Son dakika spor haberi... 'nın (WRC) 'da düzenlenen 5. ayağını, takımının Fransız pilotu kazandı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 15:10
İtalya Rallisi'nin galibi Ogier

'nda yapılan ve 20 etaptan oluşan mücadeleyi, 3 saat 19 dakika 26.4 saniyede tamamlayan Ogier, sezonun 3, kariyerinin 52. ralli zaferine ulaştı.

, takım arkadaşı Ogier'nin 46 saniye arkasında 2'nci, takımından Thierry ise liderin 1 dakika 5.2 saniye gerisinde 3. oldu.

Ogier, puanını 106'ya çıkararak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Fransız sürücüyü, 95 puanla ve 77 puanla Neuville izledi.

WRC'nin 6. ayağı, 24-27 Haziran tarihlerinde 'da düzenlenecek.

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