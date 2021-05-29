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'de podyumda

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden , takviminin ikinci durak noktasında ilk yarışı podyumda tamamladı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 18:34
Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de podyumda

'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından , sezonunun ikinci durak noktasında podyuma ulaştı. 'nda Türkiye'yi temsil eden sporcusu Razgatlıoğlu, 'deki 'nde gerçekleştirilen yarışta ikinci oldu. Yarışa 4. cepten başlayan başarılı sporcu, ilk viraj sonunda ikinci sıraya yükselmeyi başardı.

Yarış boyunca bu konumunu koruyan Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağın altından ikinci sırada geçti. Razgatlıoğlu böylece 2021 sezonunun kendisi adına ikinci podyumuna erişmiş oldu. Dünya Superbike Şampiyonası'nın dördüncü yarışı yarın TSİ 16.00'da yine Estoril Pisti'nde koşulacak.

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