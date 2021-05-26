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’de gözler Miller ve Marquez'in üzerinde olacak

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan ’de 2021 takviminin altıncı yarışı ’da koşulacak. Efsanevi ’nde yapılacak yarışta gözler son iki yarışın kazananı sporcusu ile sakatlığı sonrasında ilk birinciliğini arayan bir diğer Red Bull sporcusu ’in üzerinde olacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:03
MotoGP’de gözler Miller ve Marquez'in üzerinde olacak

Miller, üst üste üçüncü zaferi, Marquez ise yaklaşık 1 yıl aradan sonra yeniden podyumun en üstüne çıkmak için mücadele edecek. ise 'da Moto3 kategorisinde birincilik arayacak.
Motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan 'de 2021 sezonunda heyecan İtalya'ya taşınıyor. MotoGP takviminin 6. yarışında pilotlar efsanevi 'nde birincilik için mücadele edecek. 5.2 kilometrelik pistte 23 tur üzerinden gerçekleşecek yarışta gözler son iki yarışın kazananı sporcusu ve 6 Dünya şampiyonluğu bulunan bir diğer Red Bull sporcusu 'in üzerinde olacak.
Sonuncusu 2019'da olmak üzere 6 kez 'nda mutlu sona ulaşan Marc Marquez, 2020 MotoGP takviminin açılış yarışı olan GP'sinde geçirdiği kazadan sonra ilk birinciliğini İtalya'da kazanmaya çalışacak. İspanya ve 'da üst üste iki zafer elde eden Miller ise serisini devam ettirmek için mücadele edecek. Mugello Pisti'nde koşulacak heyecan verici İtalya GP'si TSİ 15.00'te başlayacak.

DENİZ ÖNCÜ BİRİNCİLİK PEŞİNDE
'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Deniz Öncü, Moto3'teki ilk birinciliğine İtalya'da ulaşmaya çalışacak. 17 yaşındaki Red Bull sporcusu Deniz Öncü, Moto3 takviminin 6. yarışında Mugello Pisti'nde mücadele edecek. takımıyla mücadele eden Deniz Öncü'nün yarışı TSİ 12.00'de başlayacak.

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