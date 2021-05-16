Haberler Motor Sporları MotoGP'nin Fransa yarışında Jack Miller zafere ulaştı!

'nin yarışında zafere ulaştı!

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan 'de 2021 takviminin beşinci yarışını sporcusu kazandı. Oldukça iyi bir performans gösteren Miller, iki uzun tur cezası almasına karşın yarışın ortasından itibaren hiçbir rakibinin yanına yaklaşmasına izin vermedi. 'nda sezonunun 6'ncı yarışı 30 Mayıs'ta 'da koşulacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 17:57
MotoGP'nin Fransa yarışında Jack Miller zafere ulaştı!

Bu sonuçla Avustralyalı sürücü hem üst üste ikinci yarış zaferine ulaştı hem de genel klasman liderliği için üst sıralara tırmanmaya devam etti. 'de gelecek yarış 30 Mayıs'ta 'da koşulacak.

Motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 takviminin 5'inci yarışını da sporcusu kazandı. Bir önceki yarış olan 'da podyumun en üst basamağına çıkan Avustralyalı sürücü, 'da birinciliğe ulaştı. MotoGP takviminin 5'inci yarışı, 'nde koşulurken mücadeleye 3'üncü cepten başlayan yıldız sürücü, zafere ulaştı.



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