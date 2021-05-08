Haberler Motor Sporları Formula 1 İspanya etabında pole Hamilton'ın!

etabında pole 'ın!

'de yarışının ardından gözler 'ya çevrildi. Sıralama turları sonucunda pole pozisyonunun sahibi oldu. Büyük Britanyalı pilotun 0.036 saniye arkasındaki takımının Hollandalı sürücüsü ikinciliği, pisti liderden 0.132 saniye yavaş turlayan 'ın takım arkadaşı Finlandiyalı ise üçüncülüğü elde etti.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 18:15
Formula 1 İspanya etabında pole Hamilton'ın!

'nda sezonun dördüncü yarışı Grand Prix'sine, 'in Büyük Britanyalı pilotu ilk sıradan başlayacak.

bölgesindeki 4,675 kilometrelik -Katalonya Pisti'ndeki yarışın sıralama turlarında , elde ettiği 1.16.741'lik dereceyle kariyerinde 100. kez ilk cebin sahibi oldu.

Büyük Britanyalı pilotun 0.036 saniye arkasındaki takımının Hollandalı sürücüsü ikinciliği, pisti liderden 0.132 saniye yavaş turlayan Hamilton'ın takım arkadaşı Finlandiyalı ise üçüncülüğü elde etti.

66 turluk yarış, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

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