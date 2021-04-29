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müjdesi

Dünyanın en önemli motorsporu organizasyonu olan , bir kez daha 'ye kazandırıldı. 'nın dev yarışmadan çekilmesi üzerine , takvimine 'u ekledi.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Formula müjdesi
Dünyanın en önemli motorsporu organizasyonu olan , bir kez daha 'ye kazandırıldı. 'nın dev yarışmadan çekilmesi üzerine , takvimine 'u ekledi. Yarışın 11-12-13 Haziran'da yapılacağı belirtildi. Milyarlarca izleyiciye ulaşan, ülkelerin tanıtımında büyük öneme sahip olan 1, geçen yıl himayelerinde düzenlenmişti. Geçen sezonki yarışta 7. kez şampiyonluğunu ilan etmiş ve nefesler kesilmişti. Yarışın tüm dünyada ilgiyle takip edilmesi, pilotlar ve takımların Türkiye'den övgüyle bahsetmeleri ve 'ın yoğun çabalarıyla ülkemiz bu yıl da Formula 1'e ev sahipliği yapacak. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı , "Formula 1 yönetimi ve tüm yarışseverler organizasyondan çok memnun kaldı. , yılın en iyi seçilmişti" dedi.
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