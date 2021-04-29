Formula müjdesi

Dünyanınen önemli motorsporu organizasyonu olan Formula 1, bir kez daha Türkiye'ye kazandırıldı. Kanada'nın dev yarışmadan çekilmesi üzerine F1, takvimine İstanbul'u ekledi. Yarışın 11-12-13 Haziran'da yapılacağı belirtildi. Milyarlarca izleyiciye ulaşan, ülkelerin tanıtımında büyük öneme sahip olan Formula 1, geçen yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenmişti. Geçen sezonki yarışta Lewis Hamilton 7. kez şampiyonluğunu ilan etmiş ve nefesler kesilmişti. Yarışın tüm dünyada ilgiyle takip edilmesi, pilotlar ve takımların Türkiye'den övgüyle bahsetmeleri ve Intercity İstanbul Park'ın yoğun çabalarıyla ülkemiz bu yıl da Formula 1'e ev sahipliği yapacak. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Formula 1 yönetimi ve tüm yarışseverler organizasyondan çok memnun kaldı. Turkish Grand Prix 2020, yılın en iyi Formula 1 yarışı seçilmişti" dedi.