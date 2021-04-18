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Portekiz Grand Prix'sini Quartararo kazandı

'nda sezonun 3. yarışı Portekiz Grand Prix'sinde, takımının Fransız pilotu birinci oldu. Sakatlığının ardından 9 ay sonra pistlere dönen , yarışı 7. sırada tamamladı

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 17:04
MotoGP Portekiz Grand Prix'sini Quartararo kazandı

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu 'de sezonun 3. etabı, kentindeki 4,6 kilometrelik 'nde 25 tur üzerinden gerçekleştirildi.

'nın Fransız pilotu , 41.46.412'lik derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçerek sezonun ikinci zaferini elde etti.

takımının İtalyan sürücüsü , Quartararo'nun 4.809 saniye arkasında ikinci, 'ın İspanyol pilotu ise liderin 4.948 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı.

Sakatlığı nedeniyle 9 aydır pistlerden uzak kalan 'nın İspanyol pilotu , bu sezon çıktığı ilk yarışı 7. sırada tamamladı.

Sezonun 4. yarışı Grand Prix'si, 2 Mayıs Pazar günü koşulacak.

MotoGP'de pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

1. Fabio Quartararo (Fransa): 61 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 46

3. (İspanya): 41

4. (Fransa): 40

5. Joan Mir (İspanya): 38

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