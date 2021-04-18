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Formula 1 Emilia-Romagna Grand Prix'sinde kazanan

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'sinde, -Honda takımının Hollandalı pilotu birinci oldu. Böylece 23 yaşındaki pilot sezonun ilk, kariyerinin 11. birinciliğini elde etti.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 19:15
Formula 1 Emilia-Romagna Grand Prix'sinde kazanan Max Verstappen

Sezonun ikinci mücadelesi, 'nın kentiyle aynı adı taşıyan 4,9 kilometrelik pistte, 63 tur üzerinden yapıldı. Yağmur altında verilen startta 3. cepten kalkan , önce takım arkadaşı 'i, devamında ise 'ten 'ı geçerek liderliğe yerleşti.

"Pit stop"ların ardından Verstappen ilk, Hamilton 2'nci, pilotu ise 3'üncü sırada piste döndü.

31. turda Hamilton, tur bindirme sırasında kontrolünü kaybettiği otomobilinin ön kanadının kırılmasına yol açtı. Kaza nedeniyle ön kanadı değişmesi gereken Hamilton, 9. sıraya kadar geriledi.

32. turda Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas ile sürücüsü arasındaki mücadele, büyük bir kazayla sonuçlandı. Kaza nedeniyle yarış, 34. turda durduruldu.

Yarışın yeniden başlaması sonrası da liderliğini koruyan Verstappen, sezonun ilk, kariyerinin 11. birinciliğine ulaştı.

Art arda yaptığı geçişlerle hatasını telafi eden Hamilton, liderin 22 saniye arkasında 2'nci, Hamilton'dan 1.7 saniye sonra bitiş çizgisini geçen -Mercedes sürücüsü ise 3'üncü oldu.

Yarışın en hızlı turuna imza atan Hamilton böylece Verstappen'in bir puan önünde pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.

Sezonun 3. yarışı Portekiz Grand Prix'si, 2 Mayıs'ta yapılacak.

Emilia-Romagna Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

PİLOTLAR KLASMANI
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 44 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 43

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 27

4. Charles Leclerc (Monaco): 20

5. Valtteri Bottas (Finlandiya): 16

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 60

2. : 53

3. McLaren: 41

4. Ferrari: 34

5. : 7

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