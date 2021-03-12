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Son dakika spor haberleri: çenesindeki kırık nedeniyle 'de tüm sezon boyunca titanyum ağız korumasıyla yarışacak

Dünya Şampiyonası'nda iki şampiyonluğu bulunan İspanyol pilot , çenesindeki kırık sebebiyle bu sezon tüm yarışlarda titanyum ağız korumasıyla yarışacağını söyledi. ile 2005 ve 2006 yıllarında şampiyonluk yaşayan Alonso, takımıyla 2018'de Formula 1'e veda etmiş ve kariyerini diğer otomobil yarışlarına yönlendirmişti. Bu sezon için 'e dönüş kararı alan Alonso, Renault adını olarak değiştiren takımla anlaşmıştı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 20:02
Son dakika spor haberleri: Fernando Alonso çenesindeki kırık nedeniyle Formula 1'de tüm sezon boyunca titanyum ağız korumasıyla yarışacak

'de bisiklet sürerken araba çarpması sonucu 11 Şubat'ta çenesinde kırık meydana gelen ve ameliyat edilen 39 yaşındaki sürücü, yeni sezon öncesi 'de başlayan test sürüşlerini sırasında sağlık ve form durumuna ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Form grafiğini yükseltmeye çalıştığından bahseden Alonso, "İki haftadır, normal antrenmanlarıma devam ediyorum. Pazartesi ve salı günleri simülatörde çalıştım. Yaşadığım trafik kazası, şampiyona hazırlıklarımı pek etkilemedi. Sadece takımın reklam ve film çalışmalarını kaçırdım. Kendimi iyi hissediyorum." dedi.

Çenesindeki kırık nedeniyle titanyum ağız koruması yapıldığını belirten , "Bu titanyum korumaları sezon bitene kadar takmak zorundayım. Daha sonra alınacaklar. Şampiyona bittikten sonra da çenemle ilgili durumlar devam edebilir ama bu, profesyonel hayatımı etkilemeyecek." ifadelerini kullandı.

'e tekrar katılma gerekçelerini anlatan Alonso, "Turnuvaya dönüşümün asıl nedeni, son birkaç yılda formumun zirvesine çıktığımı hissetmem oldu. Eskisinden daha iyi sürüyordum ve yeni bir meydan okumaya hazır olduğumu fark ettim. Bu nedenle Formula 1'in benim için en iyi seçenek olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Formula 1'de 23 etaptan oluşan , 28 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak.

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