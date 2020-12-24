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Prix'si Formula 1'de sezonun en iyi yarışı seçildi!

9 yıl aranın ardından yeniden Türkiye'de düzenlenen Formula 1 'si, sezonun en iyi yarışı seçildi. İstanbul'daki nefes kesen yarışı, İngiliz pilot kazanmıştı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 17:14
Türkiye Grand Prix'si Formula 1'de sezonun en iyi yarışı seçildi!

Formula 1'de 2020 sezonunun en iyi yarışı, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü 'ın şampiyonluğu garantilediği Prix'si seçildi.

Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, sezonun yarışını belirlemek için organizasyonun internet sitesinde gerçekleştirilen oylama sonuçlandı.

Yarışseverler, Lewis Hamilton'ın kazanarak şampiyonluğunu ilan ettiği Türkiye 'sini yüzde 33 oyla birinci seçti.

F1'de 2020 sezonunun en iyi 5 yarışı şöyle:

Sıra Yarış Oy oranı (yüzde)
1 Türkiye Grand Prix 33
2 İtalya Grand Prix 25
3 Sakhir Grand Prix 18
4 Avusturya Grand Prix 5
5 Toskana Grand Prix 4


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