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Formula 1'de sezonun son yarışını kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun son yarışı Grand Prix'sini takımının Hollandalı pilotu kazandı. Aracında sorun yaşayan takımından ise yarışı tamamlayamayan tek pilot oldu.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 19:16
Formula 1'de sezonun son yarışını Max Verstappen kazandı

Mercedes'in takımlar, 'ın da pilotlar klasmanında şampiyonluğu önceden garantilediği sezonun 17. ve son mücadelesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti 'deki 5,5 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 55 tur üzerinden gerçekleşti.

sürücüsü , pole pozisyonundan başladığı yarışı 1.36.28.645'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Hollandalı pilot, bu sezon ikinci, kariyerinde ise 10. kez birinciliğe ulaştı.

Mercedes pilotlarının sıralama turlarında elde ettikleri dereceler de yarış sonunda değişmedi. Fin , Verstappen'in 15.976 saniye ardından ikinciliği, Hollandalı pilotun 18.415 saniye gerisinde yarışı bitiren Büyük Britanyalı Hamilton ise üçüncülüğü elde etti.

Dördüncülük derecesine Verstappen'in takım arkadaşı Alexander Albon'un ulaştığı yarışı, Lando Norris beşinci, Carlos Sainz ise altıncı sırada bitirerek takımlar şampiyonasında McLaren'in sezonu üçüncü sırada tamamlamasını sağladı.

Formula 1 2020 sezonunda pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 347 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 223

3. Max Verstappen (): 214

4. (): 125

5. Daniel Ricciardo (): 119

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 573

2. Red Bull: 319

3. McLaren: 202

4. : 195

5. Renault: 181

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