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Corona virüsünü atlatan 'sinde piste çıkıyor!

Formula 1 takımlarından Mercedes, Büyük Britanyalı pilotları 'ın yeni tip corona virüsü (Covid-19) hastalığını atlattığını ve sezonun son ayağı 'sinde yarışacağını açıkladı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 22:35
Corona virüsünü atlatan Lewis Hamilton Abu Dabi Grand Prix'sinde piste çıkıyor!

Takımdan yapılan açıklamaya göre, Covid-19'a yakalandığı için sezonun 16. yarışı Sakhir 'sinde yerini George Russell'a bırakmak zorunda kalan 'ın, son yaptırdığı testin sonucu negatif çıktı.

Hamilton'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat etmesi önünde bir engel kalmadığı ve 7 şampiyonluğu bulunan sürücünün 11-13 Aralık tarihlerindeki organizasyona katılacağı belirtildi.

Bir yarışlığına Mercedes'in direksiyonuna geçen Russell'ın da takımı Williams'a döneceği ifade edildi.


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