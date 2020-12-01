Haberler Motor Sporları Lewis Hamilton corona virüsüne yakalandı! O yarışta yok

corona virüsüne yakalandı! O yarışta yok

Formula 1 Mercedes pilotu corona virüsüne yakalandı. 7. Dünya şampiyonluğunu 'de ilan eden Britanyalı pilot, Sakhir 'de yarışamayacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 10:57
Lewis Hamilton corona virüsüne yakalandı! O yarışta yok

'de aldığı birincilikle 7. dünya şampiyonluğunu ilan eden , efsane pilot Schumacher'in rekoruna ortak olmuştu. Formula 1 resmi sitesinden yapılan açıklamada Lewis Hamilton'a yapılan son corona virüsü testi pozitif çıktı.

Lewis Hamilton, Sergio Perez ve Lance Stroll'ün ardından Covid-19'a yakalanan 3. Formula 1 sürücüsü oldu. Mercedes pilotu, hafta sonu Bahreyn'deki yarışa katılamayacak. Hamilton'ın Abu Dhabi'de düzenlenecek sezonun son yarışına katılıp katılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

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