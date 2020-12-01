Lewis Hamilton corona virüsüne yakalandı! O yarışta yok

Türkiye Grand Prix'de aldığı birincilikle 7. dünya şampiyonluğunu ilan eden Lewis Hamilton, efsane pilot Schumacher'in rekoruna ortak olmuştu. Formula 1 resmi sitesinden yapılan açıklamada Lewis Hamilton'a yapılan son corona virüsü testi pozitif çıktı.

Lewis Hamilton, Sergio Perez ve Lance Stroll'ün ardından Covid-19'a yakalanan 3. Formula 1 sürücüsü oldu. Mercedes pilotu, hafta sonu Bahreyn'deki yarışa katılamayacak. Hamilton'ın Abu Dhabi'de düzenlenecek sezonun son yarışına katılıp katılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.