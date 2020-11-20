Haberler Motor Sporları Vural Ak: F1 organizasyonundaki başarı Başkan Erdoğan sayesinde

: F1 organizasyonundaki başarı Başkan Erdoğan sayesinde

Müthiş bir heyecana sahne olan F1 'sinin yankıları sürerken Başkanı , Pisti'ne (FIA) tarafından 3 yıllığına Grade 1 lisansı verildiğini, Türkiye Grand Prix'sinin 2021 takviminde yer alması için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Vural Ak, F1 İstanbul’daki organizasyon başarısında ’ın yarışı himayesine almasının çok etkili olduğunu söyledi.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 22:55 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 06:50
Vural Ak: F1 organizasyonundaki başarı Başkan Erdoğan sayesinde

Müthiş bir heyecana sahne olan F1 'sinin yankıları sürerken Başkanı , Pisti'ne (FIA) tarafından 3 yıllığına Grade 1 lisansı verildiğini, Türkiye Grand Prix'sinin 2021 takviminde yer alması için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Ak, "Bu organizasyon başarımızın arkasında Cumhurbaşkanımız 'ın yarışı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerine alması etkili oldu. İstanbul'un tanıtımı için çok önemliydi" dedi.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, 3 yıllığına Grade 1 lisansı verildiğini ve 2021 takvimi için görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

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