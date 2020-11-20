Vural Ak: F1 organizasyonundaki başarı Başkan Erdoğan sayesinde

Müthiş bir heyecana sahne olan F1 İstanbul Grand Prix'sinin yankıları sürerken Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, İstanbul Park Pisti'ne Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından 3 yıllığına Grade 1 lisansı verildiğini, Türkiye Grand Prix'sinin 2021 takviminde yer alması için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Ak, "Bu organizasyon başarımızın arkasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yarışı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerine alması etkili oldu. İstanbul'un tanıtımı için çok önemliydi" dedi.



Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, 3 yıllığına Grade 1 lisansı verildiğini ve 2021 takvimi için görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.