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'nda perde kapanıyor!

'nda sezonun son yarışı, Portekiz'in Portimao kentinde gerçekleşecek. Yarışın sıralama turları 21 Kasım Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. İşte son yarış öncesi güncel puan durumu...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 09:53 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 09:54
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda perde kapanıyor!

'nda sezonun 14. ve son yarışı, Portekiz'de düzenlenecek.

Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları 21 Kasım Cumartesi günü TSİ 17.10'da başlayacak.

Yarış ise 22 Kasım Pazar günü TSİ 17.00'de 25 tur üzerinden yapılacak.

Suzuki Ecstar takımının İspanyol pilotu , geçen hafta şampiyonluğu garantilemişti.

SON YARIŞ ÖNCESİ PİLOTLAR KLASMANINDA PUAN DURUMU ŞÖYLE:

1. Joan Mir (): 171 puan

2. Franco Morbidelli (İtalya): 142

3. Alex Rins (İspanya): 138

4. Maverick Vinales (İspanya): 127

5. Fabio Quartararo (Fransa): 125

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