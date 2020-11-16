Tarihi zaferi böyle anlattı

Hamilton, yarışta yaşadığı zorlukları anlattı. 35 yaşındaki sporcu, "Zemin kurudu. Yağmur lastikleri zemini tuttu. Kuru lastikler ile böyle olamayabilirdi. Zaten, yağmur lastikleri de kuru hava lastiklerine dönüştü. Vettel de benden çok uzaklaşıyordu. Lastiklerim iyi miydi bilemiyordum. Lastikler ufalandı, ardından pist kurudu. Sürüşüm gelişti. Doğruyu yakalıyorduk. Dışarıda kalmaya devam ettim. Başlarda zor anlar yaşadık. Albon arayı açıyordu. 'Bu yarış benden gidiyor' dedim. Direnmeye başladım ve başardım" yorumunu yaptı.

BU BİR RÜYAYDI

Hamilton, yarış sonrası gözyaşlarını tutamayarak duygularını dile getirdi. 35 yaşındaki sporcu, "Bu bir rüyaydı. Çocukken Formula 1 seyrederdim. Rüyalarımın da ötesinde. Yapamayacağınızı söyleyen hiç kimseyi dinlemeyin. İmkansızı isteyin, pes etmeyin, kendinizden şüphe duymayın! Kelimeleri bulamıyorum. Fabrikadakilere, buradakilere teşekkür ediyorum. Bu takıma katılmasaydım bunu başaramazdım. Devasa, muhteşem oldu. Çok teşekkür ediyorum. Bana destekleyenlere teşekkürler" diye konuştu.

TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM

Türkiye ve İstanbul'a övgüler düzen Hamilton, "Türkiye'ye sık sık geliyorum. Sahiller ve kıyılar çok güzel. İstanbul tarihi bir şehir; burada olmak güzel" dedi.