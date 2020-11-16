Şampiyon Hamilton

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde tarihe bir çentik daha atıldı... Intercity İstanbul Park'taki yarışa 6. sıradan başlayan Mercedes'ten Lewis Hamilton birinci olarak kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaştı. 58 tur üzerinden yapılan yarışta Hamilton, 52 tur boyunca aynı lastikle yarışmada kalarak tarih yazdı. 6. turda pit stop yaparak lastik değiştiren Hamilton, yarışın sonuna kadar aynı lastikleri kullandı ve turnuvanın bitimine 3 etap kala zafere uzandı.

ÜST ÜSTE 4. KEZ

Büyük Britanyalı sporcu, İstanbul'da kariyerinin 7. zaferini ilan ederek efsane Alman pilot Michael Schumacher'i yakalamayı başardı. Hamilton; 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019'dan sonra 2020 sezonunu da kazandı. 35 yaşındaki pilot, 'Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot' rekorunu egale etti. Hamilton daha önce Schumacher'in 91 yarışı kazanma rekorunu kırarak tarihe geçmişti. Hamilton dün İstanbul'da 94. kez yarışı birinci bitirmeyi başardı.

İLK KUTLAYAN VETTEL OLDU

Hamilton'ın şampiyonluğunu ilk kutlayan sporcu yarışı 3. bitiren Sebastian Vettel oldu. Vettel, bu sezon ilk kez ilk beş içerisinde yer aldı. 27 Ekim 2019'da yapılan Meksika GP'sinden sonra ilk kez podyuma çıktı. Vettel ayrıca izleyici oylarıyla "Günün Sürücüsü" seçildi.

300 MİLYON DOLARLIK KATKI

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen ve 9 yıl sonra İstanbul'a geri dönen Formula 1 yarışları ülke ekonomisine ciddi katkı sağladı. Yarış için İstanbul'a gelenler 100 milyon dolarlık bir harcama yaptı. Formula 1'in sosyal medya hesaplarından İstanbul'un tanıtım videoları paylaşıldı. Türkiye'nin tanıtımı adına yaklaşık 300 milyon dolar seviyesine ulaştı.

2 MİLYAR KİŞİYE ULAŞTI

Şampiyonluğun belli olduğu Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si yoğun ilgiyle takip edildi. Yarış öncesinde seyircisiz olması gereken organizasyona alınan yoğun davetliler de bir hayli dikkatleri çekti. Diğer yandan 250'den fazla ülkeden naklen yayımlanan yarışta 2 milyar kişiye ulaşıldı.

DÜNYADA İLK 5'TE

Formula 1, seyircili yapılsaydı ülke ekonomisine çok daha fazla katkı sağlayacaktı. Avrupa Futbol Şampiyonası, Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Olimpiyat Oyunları ile F1 düzenlendiği ülkeye ekonomik açıdan en büyük katkıyı sağlayan beş turnuvadan biri.

KARİYERİ BAŞARI DOLU

7. kez şampiyonluğa ulaşan Lewis Hamilton rekor kırmaya devam ediyor. Büyük Britanyalı sporcu 163 kere podyuma çıktı. 97 yarışa pole pozisyonunda başlayan Hamilton, 94. kez yarışı galip bitirdi ve Formula 1'in bu alanda en iyisi oldu.