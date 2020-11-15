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Son dakika haberi: 1'de flaş bayrak hatası! ...

1'de son dakika haberi... 9 yıl aradan sonra yeniden 'da düzenlenen Formula 1 yarışı büyük bir heyecana sahne olurken, Büyük Britanyalı pilot , finishe ilk uzanan isim oldu. Zaferin ardından podyuma çıkan pilotlar kötü bir sürprizle karşılaştı. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 16:05
Son dakika haberi: Formula 1'de flaş bayrak hatası! Lewis Hamilton...

1 Dünya Şampiyonası'nun 14. ayağı 'da oldu. Yağmurlu havanın damga vurduğu pistten zaferle çıkan Büyük Britanyalı pilot oldu.

Yarışın ardından podyuma çıkan pilotları kötü bir sürpriz bekliyordu.

BAYRAK HATASI YAPILDI
Podyumda Britanyalı Hamilton ortada dururken, solda Alman pilot Vettel ve sağda Meksikalı pilot Perez vardı.

Britanya bayrağı Hamilton'un üzerinde dururken Vettel'in üstünde , Perez'in üstünde Alman bayrağı vardı.

ANINDA MÜDAHALE EDİLDİ
Öte yandan bu durumun fark edilmesinin ardından bayraklar, doğru pilotların üzerine getirildi.



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