Son dakika haberi: Formula 1'de flaş bayrak hatası! Lewis Hamilton...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nun 14. ayağı İstanbul'da oldu. Yağmurlu havanın damga vurduğu pistten zaferle çıkan Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton oldu.

Yarışın ardından podyuma çıkan pilotları kötü bir sürpriz bekliyordu.

BAYRAK HATASI YAPILDI

Podyumda Britanyalı Hamilton ortada dururken, solda Alman pilot Vettel ve sağda Meksikalı pilot Perez vardı.

Britanya bayrağı Hamilton'un üzerinde dururken Vettel'in üstünde Meksika, Perez'in üstünde Alman bayrağı vardı.

ANINDA MÜDAHALE EDİLDİ

Öte yandan bu durumun fark edilmesinin ardından bayraklar, doğru pilotların üzerine getirildi.







