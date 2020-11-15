Formula 1 İstanbul Grand Prix heyecanı başladı!

Dokuz yıllık hasretin sona ermesiyle birlikte cuma antrenman turlarıyla başlayan Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde heyecan bugün tavan yapıyor.



Sezonun 14. etabı olan Türkiye GP, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılıyor. Organizasyon, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz düzenleniyor. Start saati 13.10 olan yarış, S Spor'tan naklen ekranlara geliyor.

İLK VİRAJDA 2 ARAÇ SPIN ATTI

Mücadelenin başlamasıyla beraber ilk virajda Bottas ve Ocan spin attı.

İşte o an;





İLK VEDA EDEN GIOVINAZZI OLDU

Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi arabayı arıza nedeniyle kenara çekti ve Türkiye GP'sine veda eden ilk isim oldu. Sanal güvenlik aracı Giovinazzi için pistte.







"IRKÇILIĞA HAYIR" MESAJI

Yarış öncesi pilotlar, ABD'de polis şiddeti sonrası hayatını kaybeden George Floyd'u andı ve ırkçılığa hayır mesajı verdi.







'POLE'DE BÜYÜK SÜRPRİZ!

Racing Point'in 22 yaşındaki pilotu Lance Stroll, 1 dakika 47.765 saniyeyle sıralama turlarında birinci olarak yarışa ilk cepten başlama hakkı kazandı. Stroll, İstanbul'da kariyerinin ilk "pole" pozisyonunu elde etti.

Üç antrenman turunda da en iyi dereceyi elde eden Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen, sıralama turlarını Stroll'ün 0.290 saniye arkasında ikinci tamamladı.

Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez, takım arkadaşının 1.556 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise sıralama turlarında 1.52.560'lık zamanıyla 6. oldu.

YENİLENEN ASFALT PİLOTLARI ZORLADI

İlk antrenman turlarının ardından pilotlar pistin kayganlığı nedeniyle zaman zaman serzenişlerde bulundu. Dünün lideri Max Verstappen "Sanki buz üzerindeyiz. Umarım yağmur yağmaz çünkü böyle bir durumda gerçekten buz üzerinde araç kullanıyormuşuz gibi olacak ve çivili lastiklere ihtiyacımız olacak!" ifadelerini kullandı.



lk antrenamn turlarında umduğu hızı bulamayan Lewis Hamilton ise "Bugün rezaletti, bilmiyorum neden! Çünkü burası mükemmel bir pist ve zemini yeniden asfaltlarken milyonlar harcadılar, farkındayım burada uzun süre boyunca yarışmadık, ancak bu kadar çok para harcamak yerine belki de temizlemek yeterli olabilirdi" dedi.



İstanbul'da daha önce yarışan dünya şampiyonu Vettel de pistin kaygan olduğuna dikkat çekerek "Asfalt çok yeni, çok kaygandı. Ama günün sonuna doğru daha iyi oldu" ifadelerini kullandı.

PİST NEDEN KAYGANDI?

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından yarış hakemi olarak görevlendirilen Habertürk yazarı Fatih Altaylı, pistin neden kaygan olduğunu Haberturk.com'a açıkladı ve "Piste asfalt döküldü. Yeni asfalt dökülmesinin negatif tarafı şu, üzerinde hiç yarış yapılmadığı takdirde ilk yarışlarda zemin ister istemez kaygan oluyor. Bugün o kayganlık yaşandı, gece boyunca başka araçlar pistte dolaştırılarak pistin üzerinde kauçuk kalması sağlanacak ve kayganlık azaltılacak" ifadelerini kullandı.

HAMILTON, SCHUMACHER'İN REKORU İÇİN İSTANBUL'DA

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde Alman Michael Schumacher'in rekoruna ortak olabilmek için piste çıkacak. Hamilton, Intercity İstanbul Park'ta hafta sonu düzenlenecek müsabakada şampiyonluğa ulaşması halinde Schumacher'in 7 kezle "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekorunu egale edecek.

Sürücüler klasmanında 282 puanla zirvede bulunan Hamilton, Türkiye Grand Prix'sine en yakın rakibi Valtteri Bottas'ın 85 puan önünde şampiyonluk için büyük bir avantajla başlayacak.

ÜST ÜSTE 4, TOPLAMDA 7. ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE



Lewis Hamilton, Formula 1'de şu ana kadar 6 kez zafere uzandı. Formula 1'de 2007'deki ilk sezonunu Kimi Raikkonen'in bir puan gerisinde bitirerek şampiyonluğu kaçıran Hamilton, mutlu sona ulaşmak için fazla beklemedi. Hamilton, 2008'deki ikinci yılında ilk şampiyonluğunu yaşadı. İkinci şampiyonluğu için 6 yıl bekleyen Hamilton, 2014'ten itibaren Formula 1'e damga vurdu. Büyük Britanyalı pilot, 2008'den sonra 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019 sezonlarında da sezonu şampiyon tamamladı. Hamilton, İstanbul'da şampiyonluğunu ilan etmesi durumunda üst üste 4, toplamda 7. zaferini kazanacak.

9 YARIŞ GALİBİYETİ

Hamilton, 2020 sezonunun 14. etabı Türkiye Grand Prix'sine kadar 9 yarış galibiyeti elde etti. Tecrübeli sürücü, bu sezon İtalya'da iki, Avusturya, Macaristan, Büyük Britanya, İspanya, Belçika, Almanya ve Portekiz'de birer yarış kazandı. Avusturya ve Rusya'da Mercedes'ten Fin pilot Bottas, Büyük Britanya'da Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen ve İtalya'da AlphaTauri'den Fransız Pierre Gasly, yarış galibiyeti yaşadı.