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GP'sinde Sainz, Norris ve Russell'a ceza! Sıralama değişti

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası Türkiye 'sinde sıralama turlarının ardından Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA) yaptığı incelemeler sonucunda McLaren'den ve ile Williams'tan grid cezası aldı. Böylece dev yarış öncesi start sırası değişti.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 22:14
İstanbul GP'sinde Sainz, Norris ve Russell'a ceza! Sıralama değişti

5,3 kilometrelik pistinde koşulan Formula 1 Türkiye 'sinin sıralama turları bugün yapıldı. 'in Kanadalı pilotu 'ün 1:47.765'lik derecesiyle kariyerinin ilk pole pozisyonunu almayı başardığı sıralama turlarının ardından incelemede olan , ve 'e grid cezası verildi.

FIA'dan yapılan açıklamaya göre Lando Norris, sarı bayraklara uymadığı gerekçesiyle 5 sıra grid cezası ve 3 ceza puanı alırken, Carlos Sainz ise 2'nci sıralama turunda Racing Point'in Meksikalı pilotu 'i engellemesi nedeniyle 3 sıra grid cezası ve bir ceza puanı aldı. Sıralama turlarının ardından 11'inci sırayı elde eden Norris bu cezayla birlikte 16'ncı sıraya gerilerken, 12'nci sırada yer alan Carlos Sainz ise 15'inci sıraya geriledi.
Ayrıca dün güç ünitesi kuralları nedeniyle grid cezası alan Williams pilotu George Russell, bugünkü sıralama turlarında ise sarı bayraklara uymadığı gerekçesiyle 5 sıra grid cezası daha aldı. Sıralama turları sonunda son sırada yer alan Russell'ın bu ceza sonrasında sıralaması değişmedi.

SIRALAMA DEĞİŞTİ
Grid cezalarının ardından Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde yarın koşulacak yarış öncesinde pilotların sıralamaları değişti.

Intercity İstanbul Park'taki yarışın startında araçların yer alacağı sıralar şu şekilde:

1 - Lance Stroll (Racing Point)
2 - Max Verstappen ()
3 - Sergio Perez (Racing Point)
4 - Alex Albon (Red Bull)
5 - Daniel Ricciardo (Renault)
6 - (Mercedes)
7 - Esteban Ocon (Renault)
8 - Kimi Raikkonen ()
9 - Valtteri Bottas (Mercedes)
10 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)
11 - (Ferrari)
12 - Charles Leclerc (Ferrari)
13 - Pierre Gasly (AlphaTauri)
14 - (Haas)
15 - Carlos Sainz (McLaren)
16 - Lando Norris (McLaren)
17 - Daniil Kvyat (AlphaTauri)
18 - Romain Grosjean (Haas)
19 - Nicholas Latifi (Williams)
20 - George Russell (Williams)

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde yarış yarın (15 Kasım Pazar) saat 13.10'da start alacak.

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