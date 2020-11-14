Haberler Motor Sporları Formula 1 İstanbul Grand Prix'si ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

1 'si ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

1 'sinde geri sayım başladı. ’ta dünyaca ünlü pilotların sahne alacağı Formula 1 İstanbul yarışı, seyircisiz olarak düzenlenecek. Belki de şampiyonun belirleneceği heyecan dolu yarış, televizyon ve aracılığıyla 2 milyar kişi tarafından takip edilecek. Peki nefesleri kesecek Formula 1 Prix'si ne zaman, saat kaçta yapılacak? Formula 1 GP hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi olacak? İşte tüm detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 22:31
Formula 1 İstanbul Grand Prix'si ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Corona virüsü pandemisi sebebiyle yarışı biletli seyirci alımına kapatılırken başından sonuna kadar tüm organizasyon canlı yayın ile TV ekranından yayınlanacak. Dünyanın en zor pistlerinden biri olarak kabul edilen 'ta, ünlü pilotlar kıyasıya bir rekabet içine girecek. Peki, 1 İstanbul yarışı ne zaman yapılacak? Saat kaçta başlayacak? F1 İstanbul hangi kanalda?

FORMULA 1 YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

F1 heyecanı için geri sayım başladı. Formula 1 yarışlarının 14. etabı "Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020", dokuz yıl aradan sonra 13-15 Kasım tarihlerinde Kurtköy'deki pistinde gerçekleştirilecek. Formula 1'in sitesinde güncellenen takvime göre, 15 Kasım Pazar günü yapılacak yarış 13.10'da başlayacak. Dev yarış S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında birinci olan Racing Point'ten Lance Stroll, dev yarışa ilk cepten başlayacak.

YAĞMUR SÜRÜCÜLERİ ZORLADI

İstanbulPark'ta dev yarış öncesi antrenman turları ve sıralama turları gerçekleştirilirken, yoğun yağış sürücülere zor anlar yaşattı. Asfaltın yeni olmasından kaynaklı olarak pilotlar kayganlaşan zeminde oldukça zorlandı. Pilotlar klasmanı lideri , antrenman seansınlarının ardından pistin çok kaygan olduğu konusunda şikayette bulunurken, birçok pilot da Büyük Britanyalı yıldıza destek verdi.

BİZE ULAŞIN