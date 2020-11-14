Formula 1 İstanbul Grand Prix'si ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Corona virüsü pandemisi sebebiyle F1 İstanbul yarışı biletli seyirci alımına kapatılırken başından sonuna kadar tüm organizasyon canlı yayın ile TV ekranından yayınlanacak. Dünyanın en zor pistlerinden biri olarak kabul edilen İstanbulPark'ta, ünlü pilotlar kıyasıya bir rekabet içine girecek. Peki, Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman yapılacak? Saat kaçta başlayacak? F1 İstanbul Grand Prix hangi kanalda?

FORMULA 1 YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

F1 Türkiye heyecanı için geri sayım başladı. Formula 1 yarışlarının 14. etabı "Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020", dokuz yıl aradan sonra 13-15 Kasım tarihlerinde Kurtköy'deki İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecek. Formula 1'in internet sitesinde güncellenen takvime göre, 15 Kasım Pazar günü yapılacak yarış 13.10'da başlayacak. Dev yarış S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında birinci olan Racing Point'ten Lance Stroll, dev yarışa ilk cepten başlayacak.

YAĞMUR SÜRÜCÜLERİ ZORLADI

İstanbulPark'ta dev yarış öncesi antrenman turları ve sıralama turları gerçekleştirilirken, yoğun yağış sürücülere zor anlar yaşattı. Asfaltın yeni olmasından kaynaklı olarak pilotlar kayganlaşan zeminde oldukça zorlandı. Pilotlar klasmanı lideri Lewis Hamilton, antrenman seansınlarının ardından pistin çok kaygan olduğu konusunda şikayette bulunurken, birçok pilot da Büyük Britanyalı yıldıza destek verdi.