Start zamanı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix'sinde heyecan bugün başlayacak. Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek etabın birinci antrenman turları, saat 11.00'de düzenlenecek. Saat 15.00'te başlayacak ikinci antrenman turlarıyla ilk gün tamamlanacak. Organizasyonda yarın saat 12.00'de pilotlar üçüncü antrenman turları için piste çıkacak.

LİDER LEWIS HAMILTON

Aynı gün saat 15.00'te ise sıralama turları gerçekleştirilecek. Dokuz yıl aradan sonra Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, pazar günü saat 13.10'da 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek. F1 sürücüler sıralamasında Lewis Hamilton ilk sırada Valtteri Bottas ve Max Verstappen onu takip ediyor. Takımlar klasmanında ise Mercedes 1. basamakta.

MERCEDES'TE CORONA VİRÜSÜ VAKASI ÇIKTI

Williams-Mercedes Formula 1 Takımı Direktörü Simon Roberts'in koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Roberts, 10 gün tecrit altında kalacağı için Türkiye Grand Prix'sine getirilmedi.