Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu: Çıtayı yükselttik

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, dün Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin yapılacağı İstanbul Park Pisti'ndeydi. Organizasyona ilişkin bilgiler alan ve incelemeler yapan Kasapoğlu, daha sonra basın mensuplarına açıklamalar yaptı. İşte Bakan Kasapoğlu'nun öne çıkan sözleri: "Türkiye özellikle son 18 yılda sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla, öncülüğüyle, güçlü liderliğiyle her alanda iddiasını yukarılara taşıdı. Spor ve spor turizmi de bunlardan biri. İstanbul Park, 9 yıl aradan sonra yine F1'e ev sahipliği yapacak. Ülkemizi, İstanbul'u tanıtma adına da önemli bir fırsat."



HER BRANŞTA VARIZ

"Ülkemiz tesis altyapısı ve organizasyon kabiliyetiyle önemli ev sahiplikleri yaptı. Geldiğimiz nokta itibarı ile organizasyonları talep etmekten öte organizasyonlar tarafından talep edilen, aranılan bir ülke oldu. İnşallah Formula yarışlarını da en güzel şekliyle gerçekleştirip, yine tarihte güzel bir yer edineceğiz. Sporda çıtayı sürekli daha yukarıya taşıdık. Otomobiliyle, tenisiyle, voleyboluyla, futboluyla, basketboluyla iddiamızı çok daha yukarılara çıkarma gayretlerimiz var. Sporcularımız, önümüzdeki olimpiyat ve çeşitli organizasyonlarda bizleri gururlandıracak, inanıyoruz."



KÖPRÜDE ŞOV

F1 Türkiye Grand Prix'si öncesi İstanbul'un tanıtımı için çekimler devam ediyor. Önceki gün Sultanahmet'e çıkan araçlar, dün de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeydi. F1 araçları, trafiğe kapatılan anlarda köprüde şov yaptı. Bu arada RedBull Racing takım pilotu Albon, Formula 1 tarihinde aracıyla Asya'dan Avrupa'ya geçiş yapan ilk isim oldu.