Haberler Motor Sporları Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu: Çıtayı yükselttik

: Çıtayı yükselttik

, liderliğiyle her alanda iddiasını yukarı taşıdı. Spor da bunlardan biri. Artık organizasyonları talep etmekten öte aranılan ülke olduk. Formula’yla yine tarihte güzel yer edineceğiz.”

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 00:35 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu: Çıtayı yükselttik

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, dün Formula 1 'sinin yapılacağı Park Pisti'ndeydi. Organizasyona ilişkin bilgiler alan ve incelemeler yapan Kasapoğlu, daha sonra basın mensuplarına açıklamalar yaptı. İşte Bakan Kasapoğlu'nun öne çıkan sözleri: "Türkiye özellikle son 18 yılda sayın Cumhurbaşkanımız 'ın vizyonuyla, öncülüğüyle, güçlü liderliğiyle her alanda iddiasını yukarılara taşıdı. Spor ve spor turizmi de bunlardan biri. , 9 yıl aradan sonra yine F1'e ev sahipliği yapacak. Ülkemizi, İstanbul'u tanıtma adına da önemli bir fırsat."

HER BRANŞTA VARIZ
"Ülkemiz tesis altyapısı ve organizasyon kabiliyetiyle önemli ev sahiplikleri yaptı. Geldiğimiz nokta itibarı ile organizasyonları talep etmekten öte organizasyonlar tarafından talep edilen, aranılan bir ülke oldu. İnşallah Formula yarışlarını da en güzel şekliyle gerçekleştirip, yine tarihte güzel bir yer edineceğiz. Sporda çıtayı sürekli daha yukarıya taşıdık. Otomobiliyle, tenisiyle, voleyboluyla, futboluyla, basketboluyla iddiamızı çok daha yukarılara çıkarma gayretlerimiz var. Sporcularımız, önümüzdeki olimpiyat ve çeşitli organizasyonlarda bizleri gururlandıracak, inanıyoruz."


KÖPRÜDE ŞOV
F1 Türkiye Grand Prix'si öncesi İstanbul'un tanıtımı için çekimler devam ediyor. Önceki gün Sultanahmet'e çıkan araçlar, dün de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeydi. F1 araçları, trafiğe kapatılan anlarda köprüde şov yaptı. Bu arada RedBull Racing takım pilotu Albon, Formula 1 tarihinde aracıyla Asya'dan Avrupa'ya geçiş yapan ilk isim oldu.

BİZE ULAŞIN