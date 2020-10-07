Formula 1 biletlerinin iade tarihi belli oldu!

Konuyla ilgili Biletix'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Biletix olarak bilet basım ve dağıtım görevini üstlendiğimiz ve 15 Eylül 2020 tarihinde satışa sunduğumuz, 13, 14, 15 Kasım tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ta gerçekleşmesi planlanan Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 etkinliği İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği seyircisiz yapılacaktır. Korona virüs pandemisi ve hastalığın ülkemizdeki seyri ile ilgili hususlar gerek organizasyonu üstlenen Intercity tarafından gerekse de tarafımızdan biletleri satışa sunduğumuz ilk günden itibaren dikkate alınarak takip edilmiş ve buna uygun olarak gerekli planlamalar yapılmıştır. Nitekim, İstanbul Valiliği'nin yaptığı basın açıklamasını takiben, bilet alan tüm müşterilerimizin bilgilendirilmesi ve ücret iadesinin gerçekleştirilmesi için gerekli tüm çalışmalar süratle tamamlanmış ve bugün itibari ile iadeler yapılmaya başlanmıştır. Bilet satın alan tüm müşterilerimizin iadeleri 9 Ekim 2020 Cuma akşamına kadar tamamlanacaktır."