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Formula1 seyircisiz!

'si Covid-19 nedeniyle seyirciye kapatıldı. İşte detaylar ve dünya sporunda yaşanan son gelişmeler...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 23:07 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 06:50
Formula1 seyircisiz!

Valiliği, arasında İstanbul'da organize edilecek Formula 1 yarışlarının korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz yapılmasına karar verdiklerini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Korona virüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında; 13-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek F1 Turkish 2020 yarışının tavsiye kararı uyarınca söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

AKTÜEL KISA KISA...

'de 1993 yılından bu yana maskot olarak görev yapan Jerry Quy'un (Gunnersaurus) görevine son verildi. İngiliz taraftarlar durumu ptotesto etti.

, 'nın 'den Choupo-Moting'i renklerine bağladı. 31 yaşındaki Choupo-Moting ile 30 Haziran 2021'e kadar sözleşme imzalandı.

VESTEL'TEN FİLEYE BÜYÜK DESTEK
Türk Voleybolunun ana sponsoru olan Vestel, Voleybol Federasyonu ile olan iş birliğinin ikinci adımına geçti. Vestel, bundan sonra A Milli Takımı'nın ana sponsorluğunu ve Türkiye Erkek Voleybol resmi sponsorluğunu üstlenecek.

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