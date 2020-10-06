Formula1 seyircisiz!

İstanbul Valiliği, 13-15 Kasım arasında İstanbul'da organize edilecek Formula 1 yarışlarının korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz yapılmasına karar verdiklerini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Korona virüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında; 13-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek F1 Turkish Grand Prix 2020 yarışının tavsiye kararı uyarınca söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

AKTÜEL KISA KISA...

Arsenal'de 1993 yılından bu yana maskot olarak görev yapan Jerry Quy'un (Gunnersaurus) görevine son verildi. İngiliz taraftarlar durumu ptotesto etti.

Bayern Münih, Fransa'nın PSG'den Choupo-Moting'i renklerine bağladı. 31 yaşındaki Choupo-Moting ile 30 Haziran 2021'e kadar sözleşme imzalandı.

VESTEL'TEN FİLEYE BÜYÜK DESTEK

Türk Voleybolunun ana sponsoru olan Vestel, Türkiye Voleybol Federasyonu ile olan iş birliğinin ikinci adımına geçti. Vestel, bundan sonra A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ana sponsorluğunu ve Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımının resmi sponsorluğunu üstlenecek.