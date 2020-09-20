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Milli motosikletçi 'da geçirdi

Milli motosikletçi , 'da ısınma turlarında talihsiz bir yaşadı. Hastaneye kaldırılan Toprak'ın bugünkü yarışa çıkamayacağı bildirildi.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 11:34
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da kaza geçirdi

Milli motosikletçi , Dünya Superbike Şampiyonası'nda 'da ısınma turları atarken geçirdi. Milli sporcu ilk kontrollerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan alınan bilgiye göre Toprak, Katalunya-Barselona Pisti'nde bu sabah ısınma turları sırasında 13. virajda kaza geçirdi. Motorundan düşen Toprak, ilk olarak pistin medikal merkezinde kontrolden geçirildikten sonra ileri tetkikler için hastaneye götürüldü.

Milli motosikletçi Toprak'ın bugünkü yarışa katılamayacağı bildirildi.



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