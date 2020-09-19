WRC Türkiye Rallisi'nde start verildi

Türkıye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5'inci yarışı olan Türkiye Rallisi'nde sembolik start verildi. Thierry Neuville 4.70 kilometrelik deneme sürüşü etabını 3 dakika 23.4 saniyede tamamlayarak ilk sırada yer alırken, Ott Tanak 3 dakika 24.6 saniyelik derecesiyle ikinci oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun verdiği start ile başlayan organizasyonda dünyaca ünlü pilotlar kıyasıya mücadele etti. Kasapoğlu, "İnşallah spor turizmindeki gelişimimiz hızlı bir şekilde devam edecek. Ev sahipliği nedeniyle Muğlamıza, Marmarisimize, Otomobil Sporları Federasyonumuza, değerli yöneticilerimize ve spor camiasına teşekkür ediyorum" dedi.