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WRC 'nde start verildi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen ’nde, Bakan ’nun katılımıyla sembolik start verildi.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 22:38 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
WRC Türkiye Rallisi'nde start verildi
Türkıye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5'inci yarışı olan 'nde sembolik start verildi. Thierry Neuville 4.70 kilometrelik deneme sürüşü etabını 3 dakika 23.4 saniyede tamamlayarak ilk sırada yer alırken, Ott Tanak 3 dakika 24.6 saniyelik derecesiyle ikinci oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet 'nun verdiği start ile başlayan organizasyonda dünyaca ünlü pilotlar kıyasıya mücadele etti. Kasapoğlu, "İnşallah spor turizmindeki gelişimimiz hızlı bir şekilde devam edecek. Ev sahipliği nedeniyle , , , değerli yöneticilerimize ve spor camiasına teşekkür ediyorum" dedi.
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