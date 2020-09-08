Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu İspanya'da birinci ilan edildi - Son dakika Motor Sporları haberleri - Fotomaç
08 Eylül 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Motor Sporları Sofuoğlu İspanya'da birinci ilan edildi!

Milli motosikletçi 'da birinci ilan edildi

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu İspanya'da birinci ilan edildi

Milli motosikletçi , ikinci sırada tamamladığı 'nın 'daki dördüncü etap ilk yarışında birinci olan 'in diskalifiye edilmesiyle, zirvenin sahibi oldu

'nda 'yi temsil eden milli motosikletçi , 'da ikinci sırada tamamladığı dördüncü etap ilk yarışını kazanan 'in diskalifiye edilmesiyle, birinciliğe yükseldi.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın MotorLand Aragon pistinde 5 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilen yarışı birinci sırada bitiren İspanyol Victor Rodriguez Nunez'in takımı Kawasaki 2R Racing, kurallara uymadığı gerekçesiyle diskalifiye edildi.

Yarışta Kawasaki motosikletin kurallara uygun olmadığı gerekçesiyle Yamaha takımının yaptığı itiraz sonrası, 2R Yarış Takımı'nın aldığı sonuçlar iptal edildi. İspanyol Nunez, 31. sıradan başladığı yarışı 1. sırada bitirmişti.

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Bahattin Sofuoğlu, Nunez'in diskalifiye edilmesi sonucu yarışta birinci ilan edilirken, pilotlar klasmanında da 98 puanla 3. sıraya çıktı.

  1. 08.09.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu İspanya'da birinci ilan edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA