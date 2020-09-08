Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu İspanya'da birinci ilan edildi
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, ikinci sırada tamamladığı Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın İspanya'daki dördüncü etap ilk yarışında birinci olan Rodriguez Nunez'in diskalifiye edilmesiyle, zirvenin sahibi oldu
Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da ikinci sırada tamamladığı dördüncü etap ilk yarışını kazanan Rodriguez Nunez'in diskalifiye edilmesiyle, birinciliğe yükseldi.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın MotorLand Aragon pistinde 5 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilen yarışı birinci sırada bitiren İspanyol Victor Rodriguez Nunez'in takımı Kawasaki 2R Racing, kurallara uymadığı gerekçesiyle diskalifiye edildi.
Yarışta Kawasaki motosikletin kurallara uygun olmadığı gerekçesiyle Yamaha takımının yaptığı itiraz sonrası, 2R Yarış Takımı'nın aldığı sonuçlar iptal edildi. İspanyol Nunez, 31. sıradan başladığı yarışı 1. sırada bitirmişti.
Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Bahattin Sofuoğlu, Nunez'in diskalifiye edilmesi sonucu yarışta birinci ilan edilirken, pilotlar klasmanında da 98 puanla 3. sıraya çıktı.
- 08.09.2020
- Son dakika: Marko Livaja Fenerbahçe haberlerini yalanladı!
- Son dakika: Beşiktaş'ta Mirin ve Douglas kadro dışı bırakıldı
- Genç futbolcu kansere yenik düştü
- Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Nazım Sangare teklifi ortaya çıktı!
- Son dakika transfer haberi: Vedat Muriqi Lazio'da! İmzalar bugün atılıyor
- Cimbom hız kesmiyor... Etebo'dan sonra Arjantinli orta saha!
- Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın transfer çalımı! Belözoğlu'nun arkadaşı...
- Dünya yıldızını istiyorlar! Fenerbahçe ve Galatasaray...
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vedat Muriqi'nin yerine süper Sambacı!
- Süper Lig'de 2020/21 sezonu şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu İspanya'da birinci ilan edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.