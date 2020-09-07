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07 Eylül 2020, Pazartesi
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’de olacak

F1’de Renault Alpine olacak

, gelecek yıldan itibaren 'de adıyla yarışacak. Yeni renkler ise bayrağını temsilen mavi, beyaz ve kırmızı olacağı kaydedildi.

, gelecek yıldan itibaren 'de adıyla yarışacak. Yeni renkler ise bayrağını temsilen mavi, beyaz ve kırmızı olacağı kaydedildi. Renault, yeni sezonda iki dünya şampiyonluğu bulunan İspanyol pilot Alonso ve Fransız Ocon ile mücadele edecek.
  1. 7.9.2020
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