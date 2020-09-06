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06 Eylül 2020, Pazar
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'da 7. oldu!

Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da 7. oldu!

Milli motosikletçi , 'da gerçekleştirilen 'nın ikinci yarışını 7. sırada tamamladı. İşte detaylar...

Milli motosikletçi , 'nda 'daki ikinci yarışı 7. sırada bitirdi.

İspanya'da Aragon Pisti'nde düzenlenen ikinci yarışta, sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, piste çıktı. PATA Yamaha takımı adına yarışan Toprak, yarışı 7. sırada tamamladı.

Yarışı, Jonathan Rea birinci, İtalyan Michael Ruben Rinaldi ikinci, Büyük Britanyalı Scott Redding üçüncü sırada bitirdi. Toprak Razgatlıoğlu, pilotlar klasmanda 147 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Öte yandan Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu 'nün, İspanya MotorLand Aragon pistindeki sezonun beşinci ayak ikinci yarışını bırakmak zorunda kaldığı bildirildi.

  1. 06.09.2020
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