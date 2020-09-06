Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da 7. oldu!
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da gerçekleştirilen Dünya Superbike Şampiyonası'nın ikinci yarışını 7. sırada tamamladı. İşte detaylar...
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda İspanya'daki ikinci yarışı 7. sırada bitirdi.
İspanya'da MotorLand Aragon Pisti'nde düzenlenen ikinci yarışta, Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, piste çıktı. PATA Yamaha takımı adına yarışan Toprak, yarışı 7. sırada tamamladı.
Yarışı, Büyük Britanyalı Jonathan Rea birinci, İtalyan Michael Ruben Rinaldi ikinci, Büyük Britanyalı Scott Redding üçüncü sırada bitirdi. Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, pilotlar klasmanda 147 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Öte yandan Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Can Öncü'nün, İspanya MotorLand Aragon pistindeki sezonun beşinci ayak ikinci yarışını bırakmak zorunda kaldığı bildirildi.
- 06.09.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da 7. oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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